Ottobeuren: Hipgnosis-Ausstellung im Museum für zeitgenössische Kunst - Diether Kunerth

Teilen

Pink Floyd, Wish You Were Here, 1975, Design: Hipgnosis – Aubrey Powell, Storm Thorgerson. © Aubrey Powell, © Pink Floyd Music Ltd, Bildquelle: Browse Gallery

Ottobeuren - Großformatige Kunst- und Siebdrucke von einigen der berühmtesten Plattencovern, dazu Musiker- und Bandporträts von Pink Floyd, Rolling Stones, Paul Mc Cartney und anderen. Alle stammen sie aus dem Archiv der legendären Fotodesign-Agentur Hipgnosis aus London und sind noch bis 27.11.2022 im Museum für zeitgenössische Kunst - Diether Kunerth in Ottobeuren zu sehen.

Gegründet im Jahr 1967 von den beiden Pink Floyd Freunden Aubrey Powell und Storm Thorgerson, waren sie zur Stelle, als Pink Floyd auf der Suche nach einem Plattencover für ihr zweites Album „A Saucerful Of Secrets“ waren. Ganz spontan sagte Storm Thorgerson: „Wir machen das!“. Dies war die Geburtsstunde von Hipgnosis. In den nächsten Jahren legte Hipgnosis bahnbrechende Innovationen in der Gestaltung von Plattenhüllen vor und waren durch ihre Kreativität das wohl berühmteste Album Cover Design Studio weltweit. Internationale Berühmtheit erlangten sie mit dem Cover-Design für „The Dark Side of the Moon“, das für den Grammy nominiert wurde. Das Bild ist in der Ausstellung in einer Größe von 150 x 150 Zentimeter zu sehen. Dass sie vom Dadaismus des frühen 20. Jahrhunderts und dem Surrealismus eines Rene Magritte beeinflusst waren, ist an vielen Covern zu sehen. Gleichsam eine Hommage an Rene Magritte ist das Bild auf der Rückseite des Pink Floyd – Covers von „Wish You Were Here“. Der gesichtslose Plattenboss mit Melone, der in der Yuma Wüste nicht weit entfernt von L.A. aufgenommen wurde. Die Vorderseite des Albums zeigt die beiden Geschäftsleute, die sich die Hand geben und einer der beiden sich mehr als nur die Finger verbrennt.

Neben weiteren Plattencovern von Pink Floyd sind unter anderen solche von 10cc, Led Zeppelin, Peter Gabriel, AC/DC, The Scorpions und vielen weiteren zu sehen. Bemerkenswert ist, dass es in den 1970er Jahren kein Photoshop oder ähnliche Bildbearbeitungsprogramme gab. Alle Szenen mit Menschen mussten real dargestellt werden, wie der brennende Mann, der ertrinkende in einer Telefonzelle oder der Schwimmer in der Sandwüste. Für die richtige Szene war ihnen kein Weg zu weit. Für das Album „Look Hear?“ von 10cc flog Aubrey Powell extra nach Hawaii, um das Schaf auf dem Sofa am Strand zu fotografieren. Weil das Schaf nicht ruhig liegen bleiben wollte, bekam es Valium und wurde von zwei Hunden bewacht. Diese Geschichte und viele andere sind in den Begleittexten von Aubrey Powell im Museum nachzulesen.

Öffnungszeiten (bis 31. Oktober): Dienstag bis Freitag 11 bis 16 Uhr,

Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr; vom 1. bis 27. November Donnerstag und Freitag 11 bis 16 Uhr,

Samstag und Sonntag 12 bis 17 Uhr.

(MK)

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!