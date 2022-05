Podiumsdiskussion zur „Pressefreiheit“ in Memmingen

Wie ist es um die Pressefreiheit in Deutschland angesichts von „Fake News“- und „Lügenpresse“-Vorwürfen bestellt? Dazu findet am Freitag eine Podiumsdiskussion statt. © PantherMedia / Andriy Popov

Memmingen - Im Rahmenprogramm anlässlich des „Memminger Freiheitspreises“ wird am Freitag, 20. Mai, um 19.30 Uhr das diesjährige Schwerpunktthema „Pressefreiheit“ mit einer Podiumsrunde aus verschiedenen Fraktionen des bayerischen Landtags diskutiert.

Die Wahl des Schwerpunktes „Pressefreiheit“, so Memmingens OB Manfred Schilder bei der Programmvorstellung im April, sei vor allem den Diskussionen anlässlich der Corona-Berichterstattung in den Medien geschuldet, die von „Lügenpresse“-Vorwürfen einerseits bis zu „Fake-News“ andererseits reichten. Immerhin rief der designierte Preisträger Heribert Prantl in seiner Streitschrift vom Frühjahr 2021 zur Verteidigung der Grundrechte gegen Coronamaßnahmen auf. Prantl war bis 2019 fast 25 Jahre Leitender Redakteur und zuletzt Mitglied der Chefredaktion bei der „Süddeutschen Zeitung“.



Der Vorsitzende des Kuratoriums „Zwölf Bauernartikel und Memminger Freiheitspreis“ Herbert Müller zeigte sich „neugierig, wie die hiesige Presse auf die Schwerpunktsetzung reagiert“. Er verwies darauf, dass die Podiumsdiskussion öffentlich ist und Fragen aus dem Publikum ausdrücklich erwünscht seien.



Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. (MK)