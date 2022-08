Pöbelei im Straßenverkehr: Autofahrerin in Memmingen genötigt und beleidigt

Polizei Memmingen bittet um Hinweise

Memmingen – Nicht nur die Temperaturen sind derzeit heiß, auch bei so manchem Verkehrsteilnehmer kochen die Emotionen hoch und das Temperament ist an einer kurzen Zündschnur. Diese unangenehme Erfahrung musste am Montagabend (15.8.2022) eine Autofahrerin in Memmingen machen.

Die Frau war gegen 19:15 Uhr mit ihrem Auto auf der Frundsbergstraße in Richtung Buxacher Straße unterwegs. Hinter ihr fuhr der Fahrer eines schwarzen BMWs 316i sehr dicht auf. Als sie am Kreisverkehr zur Buxacher Straße aufgrund der geltenden Verkehrsregelung anhalten musste, hupte sie der BMW-Fahrer mehrmals an. Die Frau entschloss sich, ihn vorbeifahrenzulassen. Auf Höhe der Eduard-Flach-Straße begegnete sie ihm erneut. Als sie ihn auf den Vorfall ansprechen wollte, beleidigte eine weitere im Pkw befindliche Person die Frau. Der BMW-Fahrer fuhr anschließend davon.

Die Polizei Memmingen bittet um sachdienliche Hinweise

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere wer Angaben zum Vorfall bzw. zu den Insassen des BMWs machen kann; Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.

(MK)