FCM verliert in Vilzing mit 4:0

Teilen

FCM-Keeper Dominik Dewein. © Olaf Schulze

Memmingen – Nach dem Pokal-Aus – hier verpasste der FCM nach einer eher durchwachsenen Leistung einer „1b-Elf“ durch eine 2:1-Niederlage gegen den Bayernligisten FC Pipinsried den Einzug ins Totopokal-Viertelfinale – hat die Mannschaft von Trainer Stefan Baierl auch das Regionalliga-Auswärtsspiel bei der DJK Vilzing deutlich mit 4:0 verloren.

Die erste Torgelegenheit des Spiels hatten dabei die Allgäuer durch einen Schuss von Jannis Peter, den DJK-Keeper Maximilian Putz gerade noch zur Ecke klären konnte. Nachdem die Anfangsphase durch viele Fehlpässe auch seitens der Hausherren geprägt war, gelang Tobias Hoch mit einem Lupfer über FCM-Keeper Dominik Dewein der frühe Vilzinger Führungstreffer (9.). Das 2:0 resultierte aus einem missglückten Klärungsversuch von Lukas Gerlspeck, der relativ unbedrängt den Ball in die eigenen Maschen lenkte (17.). Nach einem Schuss von Noah Müller aus 16 Metern, der sein Ziel nur knapp verfehlte (24.) waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, konnten sich aber zunächst keine weiteren Torchancen erspielen. In der zweiten Spielhälfte hatten die Gastgeber einige gute Gelegenheiten, während vom FCM offensiv nur wenig kam. Nach einem Lattenknaller des Vilzingers Pledl aus 14 Metern (60.). schob Chrubasik einen Querpass zum bis dahin verdienten 3:0 für die Hausherren ein (62.). Das 4:0 besorgte Franz Wedl nach eine sehenswerten Ballannahme im Strafraum (70.).

Nächstes FCM-Spiel am 25. August 2023 auf heimischem Rasen

Nach dieser auch in der Höhe verdienten Auswärtsniederlage beim „Überraschungszweiten“ DJK Vilzing, der in den bisherigen fünf Spielen allerdings bereits zehn Gegentore hinnehmen musste, empfängt der FCM am kommenden Freitag (25. August 2023) im heimische Stadion Am e-con ArenaPark den 1. FC Schweinfurt. Obwohl die „Schnüdel“ zu Beginn der laufenden Saison aus finanziellen Gründen von Profi- auf Amateurbetrieb umgestellt und damit in den letzten Jahren vorhandene Aufstiegsambitionen offiziell auf Eis gelegt haben, haben sie drei ihrer bislang vier ausgetragenen Spiele zum Teil deutlich gewonnen und liegen mit 10 Punkten bei einem respektablen Torverhältnis von 12:1 auf dem vierten Tabellenplatz. Dabei wurde vor 14 Tagen der letzte Gegner des FCM, die DJK Vilzing zuhause mit 0:5 abgefertigt und zuletzt der Nachwuchs der SpVgg Greuther Fürth mit 4:0 auf die Heimreise geschickt. Erfolgreichster Torschütze war dabei der 2022 vom Nord-Bayernligisten TSV Abtswind zu den „Schnüdeln“ gewechselte Severo Sturm, der mit fünf Treffern aktuell die Torschützenliste der Regionalliga Bayern anführt.

Angesichts der Tatsache, dass die Tabelle, wo der FCM aktuell auf dem drittletzten Platz liegt, nach fünf Spieltagen allmählich Gestalt annimmt, geht es für die Mannschaft von Trainer Stephan Baierl bei allem Verständnis für den Wunsch der Fans nach „schönem Offensivfußball“ ausschließlich darum, Ergebnisse zu liefern und möglichst schnell aus dem Tabellenkeller herauszukommen, zumal mit dem FCA II (zuhause bereits am kommenden Dienstag) , dem FC Bayern München II , dem FV Illertissen und Tabellenführer TSV Aubstadt die kommenden Gegner nicht leichter werden. Das heißt konkret, dass die Mannschaft wie beim torlosen Remis beim Titelaspiranten Kickers Würzburg zu Saisonbeginn auch gegen Schweinfurt Moral zeigen muss und nicht ins „offene Messer“ laufen darf. Wenn es dann gelingen sollte, durch schnelles Umschaltspiel wie in Würzburg, wo Pascal Maier den FCM nach einem Konter in einer gegnerischen Drangphase fast in Führung gebracht hätte, zum Erfolg zu kommen, wäre das umso erfreulicher und angesichts der Tabellensituation auch bitter nötig.

Anpfiff der Begegnung zwischen dem FCM und dem 1. FC Schweinfurt ist am kommenden Freitag, 25. August 2023, um 19 Uhr Am e-con ArenaPark in der Bodenseestraße in Memmingen.

Georg Piel