Politischer Aschermittwoch in Memmingen: CSU gibt sich selbstbewusst

Von: Tom Otto

Der Kabarettist Wolfgang Krebs, im Bild in seiner Parodie des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, sorgte für gute Stimmung beim politischen Aschermittwoch in Memmingen und ließ die Enttäuschung über die geringe Besucherzahl leicht vergessen. © Tom Otto

Memmingen - Während bei der Landes-CSU der politische Aschermittwoch groß und mit markigen Worten von Ministerpräsident Markus Söder gegenüber der Ampelkoalition in Passau gefeiert wurde, fiel die Veranstaltung der örtlichen CSU deutlich kleiner aus. Im Maximilian-Kolbe-Haus fanden sich nur etwa 60 Gäste zur Zusammenkunft ein.

Klaus Holetschek, CSU-Kreisvorsitzender und bayerischer Gesundheitsminister, sollte in seiner Begrüßung Recht behalten. Mit Blick auf den nicht einmal halbvollen Saal versprach er: „Die, die da waren, werden es nicht bereuen. Die, die nicht da waren, werden es jedoch bereuen“.

Kabarettist Wolfgang Krebs sorgte mit seinem Bühnenprogramm dafür, dass die Laune trotz geringer Besucherzahl stieg. Humorlosigkeit kann man der örtlichen CSU gewiss nicht vorwerfen. Krebs, der ehemalige Studioleiter von Radio Ostallgäu in Kaufbeuren, zog gleich vier bayerische Politgrößen an ihren jeweiligen Eigenheiten durch den Kakao. Bei Ministerpräsident Söder bot sich dessen Eitelkeit an, der bayerische Wirtschaftsminister und Bundesvorsitzende der Freien Wähler Hubert Aiwanger wurde in seiner niederbayerischen Einfachheit gebadet, Ex-Bundesinnenminister Horst Seehofer konnte wegen seiner vermeintlichen Altersgelassenheit kaum einen Satz zu Ende formulieren und in Krebs` Paraderolle wurde der ehemalige Ministerpräsident Edmund Stoiber in seiner sprachlichen Wolfratshauser Schusseligkeit sehr amüsant gespiegelt.

Allen vier Figuren war eines gemeinsam: Ihre jeweiligen Parodien endeten stets mit der sehr deutlichen Empfehlung, bei der Oberbürgermeisterwahl am 5. März unbedingt Manfred Schilder zu wählen. Das war überhaupt die Botschaft des Abends. Holetschek war bereits in seinen Begrüßungsworten sehr deutlich geworden: Schilder mache großartige Arbeit, er leite sowohl die Verwaltung der Stadt gut und sei nah bei den Menschen in Memmingen. „Er ist gut für Memmingen, er weiß, wo er herkommt und er kann’s“, so das Resümee des Kreisvorsitzenden.

Manfred Schilder selbst zeigte in seiner Rede Selbstbewusstsein und benannte die politischen Errungenschaften seiner Amtszeit, die er trotz Corona, Ukrainekrieg und Erdbeben im Nahen Osten angepackt habe. Er sei ein Mann aus der Mitte der Gesellschaft, ein Gestalter, er habe Lust noch einmal anzupacken und bat um Unterstützung bei seiner Kandidatur. Eine Auseinandersetzung mit den anderen OB-Kandidaten unterblieb weitgehend; er wolle einen fairen Wahlkampf führen. Einzig der Hinweis, dass er sich während des Wahlkampfes nicht von seinen Amtspflichten freistellen lassen könne, ging wohl in Richtung des SPD-OB-Kandidaten Jan Rothenbacher. Der ließ sich von seinem Arbeitgeber für die Zeit des Wahlkampfes freistellen. Ansonsten gab sich Schilder harmonisch und der Gemeinschaft dienend. Er verwies wie schon öfter darauf, „dass die Wahl erst am Abend des Wahltages gewonnen“ sei.

