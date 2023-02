Politischer Aschermittwoch in Memmingen: Freie Wähler unterhalten mit bissiger Ironie

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Beim Herzblatt der Memminger Freien Wähler am Politischen Aschermittwoch suchte der Memminger Mau (2.v.l., dargestellt von Hermann Zelt), unterstützt von Moderator Rudi Carell (links, dargestellt von Gottfried Voigt) seinen passenden Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl. Überzeugen konnten ihn am Ende aber weder Amtsinhaber Mampfi Schildburger (3.v.l., dargestellt von Stefan Zahor) noch die Herausforderer Ivo Seitenbacher (3.v.r., dargestellt von Jürgen Kolb), Frau Bloß-Nur (2.v.r., dargestellt von Hans Pfalzer) oder Dorle Grimmbart (rechts, dargestellt von Christof Heuß). © Gunderlach

Memmingen – Am Politischen Aschermittwoch ziehen Parteien die Samthandschuhe aus und gehen mit der Konkurrenz hart ins Gericht. Das kann peinlich, plump, langweilig, fies oder lustig werden. Bei den Memminger Freien Wählern trafen dieses Jahr die beiden letzten Adjektive zu. In einem von Gottfried Voigt geschriebenen Kabarett ließen sie in leicht abgewandelter Form die vier Kandidaten für die nahende Oberbürgermeisterwahl, dargestellt von Freien Wählern, den Memminger Mau im Herzblatt-Format bezirzen – allerdings ohne Happy End.

Den Anfang machte Ivo Seitenbacher, der sich als „Doppelwumms der Memminger Sozis“ bezeichnete. Er versuchte den Memminger Mau, der von Hermann Zelt gespielt wurde, insbesondere mit seinem digitalen Wissen zu überzeugen und versprach, dass mit ihm als Oberbürgermeister das Schicken einer WhatsApp reichen würde, um dem Mau jeden Wunsch zu erfüllen. Seitenbacher folgte Amtsinhaber Mampfi Schildburger, der stilecht mit Amtskette auftrat. Sein Leitmotiv „Ich bin erfahren, verlässlich und menschlich“, das er auf jede Frage antwortete, entlockte dem Mau allerdings keine Jubelschreie. Als Dritte auf die Bühne kam – zur großen Überraschung aller – Frau Bloß-Nur. Die auftritts- und kamerascheue Dame betonte, dass sie „keine Zeit für solche Gespräche“ habe, da sie alleinerziehend sei und am nächsten Tag früh aufstehen müsse. Dennoch gelang es ihr, das Publikum in einer Wortlawine innerhalb weniger Sekunden zu verwirren und, trotz nicht vorhandener Inhalte, mit mehr Fragezeichen als zuvor zurückzulassen (eine Fähigkeit, über die mancher auch im wahren Leben verfügt).

Den Abschluss der unterhaltsamen Vorstellung machte Dorle Grimmbart. Sie brachte sowohl konkrete Vorschläge mit, etwa das Abtragen des Monte-Schuttos, um von Buxach bis Memmingerberg freie Fahrt mit dem Rad zu gewährleisten, als auch konkrete Forderungen wie einen ganztägigen und ganzjährigen Sonnenschein in Memmingen als Lösung des Energiemangels. Als ihr jedoch auf die Nachfrage von Moderator Rudi Carell, dargestellt von Freie-Wähler-Stadtrat Gottfried Voigt, was im Falle eines ganztägigen Scheinens der Sonne aus dem Memminger Mau werde, ein „Mau??? Wer ist das???“ rausrutschte, war auch sie als Kandidatin disqualifiziert.

Der Freie-Wähler-Mau zeigte sich am Ende resigniert und fasste die kurzweilige Vorstellung der vier Bewerber knapp zusammen: „I gang jetzt liabr rzuck auf mei Umlaufbahn und schau aus sicherer Entfernung auf mei Städle!“

Bei den rund 30 Gästen des Politischen Aschermittwoch der Freien Wähler Memmingen kam das Kabarett gut an. Sie spendeten zum Schluss lauten Applaus. Ein Festlegen auf einen realen Kandidaten bei der Oberbürgermeisterwahl am 5. März gab es aber, zumindest an diesem Abend, von keinem der Anwesenden. Abgerundet wurde die Veranstaltung im Gasthof Schwanen mit einem traditionellen Essen von Kässpatzen oder Fisch sowie einem Vortrag von Stefan Schleszies, Energieberater der eza (Energie- & Umweltzentrum Allgäu) mit dem Titel „Energiewende für jedermann“.

