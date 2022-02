Dreister „Sparfuchs“: Ladendieb flüchtet mit Einkaufswagen aus REWE-Markt in Ottobeuren

Ohne die Waren zu bezahlen, hatte ein Mann im REWE-Markt in Ottobeuren „eingekauft“ (Symbolfoto). © PantherMedia/minervastock

Ottobeuren – Egal ob Supermarkt oder Discounter, die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen. Warum nicht richtig sparen und gleich kostenlos einkaufen? Das dachte sich wohl ein Mann, als er gestern Abend ohne zu bezahlen den REWE-Markt in Ottobeuren verließ.

Am Donnerstag (10.02.2022) gegen 19:40 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes in der Johann-Gutenberg-Straße in Ottobeuren, wie ein Mann, ohne zu bezahlen, mit einem Einkaufwagen den Kassenbereich verließ. Die Mitarbeiterin folgte ihm, verlor ihn aber aus den Augen. Eine sofort durch die Polizei eingeleitete Fahndung verlief ebenfalls negativ.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

männlich,

circa 180 cm groß,

circa 35 Jahre alt,

kräftige Statur,

trug eine weiße Maske.

Der Beuteschaden wird auf 150 Euro beziffert. Auch in diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere, wer Angaben zum Täter machen kann. Mitteilungen unter der Rufnummer 08331/100-0.

(MK)