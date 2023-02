Der Polizeiberuf hat viel zu bieten: Neue Einstellungsberaterin bei der Polizeiinspektion Memmingen

Memmingen - Seit dem 16. Januar 2023 ist Magdalena Buchmüller die neue, offizielle Einstellungsberaterin bei der Polizeiinspektion für Memmingen, Mindelheim, Buchloe, Kaufbeuren und Bad Wörishofen. Über ihre neuen und vielfältigen Aufgaben informierte sie bei einem Pressegespräch.

Magdalena Buchmüller fungiert als offizielle Nachfolgerin von Matthias Merkle seit Mitte Januar des Jahres als erste Ansprechpartnerin für Bewerberinnen und Bewerber, die sich für eine Anstellung bei der Bayrischen Polizei bewerben oder bewerben möchten.

Merkle war fünf Jahre lang, von 2017 bis 2022, Ansprechpartner für junge Menschen, die sich für die Arbeit bei der Bayrischen Polizei interessieren und gerne beraten werden wollten. Er wechselte jetzt zur Kriminalpolizei und ist als stellvertretender Referatsleiter für Tatorte, Spurensicherung etcetera aktiv. Magdalena Buchmüller tritt nun in seine Fußstapfen. Und es ist wirklich eine große Aufgabe für die junge, erst 24 Jahre alte Polizistin, die bisher als vertretende Dienststellenleiterin in Kaufbeuren gearbeitet und aufgrund einer internen Ausschreibung diese wichtige Aufgabe übernommen hat.

Zunächst, so Buchmüller, werden Bewerber gesucht, die auch die geistigen und körperlichen Voraussetzungen erfüllen. Die Bewerber sollten in der Regel zwischen 17 und 30 Jahre alt sein, einen BMI (Body Maß Index) zwischen 18 und 27,49 haben, mindestens 1,65 Meter groß sein, und eine Griffkraft von 29 Kilogramm haben. Zudem sollten sie natürlich auch nicht vorbestraft sein und keine sichtbaren Tattoos haben. Allerdings: auch hier entscheidet der jeweilige Einzelfall.

Die wichtigste Voraussetzung sei jedoch die innere Überzeugung und die Einstellung der Bewerber. Der Beruf des Polizisten erfordere außer der körperlichen Fitness auch die Fähigkeit, auf verschiedene Situationen richtig zu reagieren. Flexibilität, Präsenz und Empathie müssen jederzeit abgerufen werden können, so Magdalena Buchmüller.

Auf der anderen Seite habe der Beruf des Polizeibeamten viel zu bieten: Die vielfältigen Arbeitsbereiche, der unabänderliche Beamtenstatus, die Möglichkeit sich weiterzubilden und die Sicherheit eines immer gut bezahlten und sicheren Arbeitsplatzes führte Buchmüller hier ins Feld.

Im vergangenen Jahr haben sich etwa 700 junge Menschen in Bayern um diesen Beruf beworben, etwa 100 von ihnen besuchen mittlerweile die Polizeischule. Die Abbruchquote liege bei unter fünf Prozent.

Werbetage für den Polizeiberuf

Die nächsten Werbetage „Polizei erleben“ für den Polizeiberuf sind am 15. April in Memmingen, am 6. Mai in Neu-Ulm und in Kempten am 1. Juli.

Magdalena Buchmüller ist zu erreichen bei der Polizeiinspektion Memmingen unter Telefon 08331/100 303.