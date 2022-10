„Porsche-Kurve“ vor Babenhausen entschärft

Von: Tom Otto

Teilen

Mit der Fertigstellung des nördlichen Kreisels der Umgehungsstraße kann der Verkehr nach Oberroth wieder ohne Umleitung rollen. Sollte die B300 irgendwann aus dem Ort verbannt werden, wird von diesem Kreisel aus die Umgehungsstraße durchs Gewerbegebiet nach Kettershausen führen. © Tom Otto

Babenhausen - Die neue Umgehungsstraße, die die B 300 Winterrieden/Babenhausen mit der Staatsstraße 2020 nach Oberroth verbindet, ist wieder für den Verkehr freigegeben. Der nördliche Kreisel ist fertig gestellt, der Verkehr kann nun wieder ohne Umleitung nach Oberroth direkt fließen.

Mit der Fertigstellung des zweiten, nördlichen Kreisverkehrs wurde zugleich auch die so genannten „Porsche-Kurve“ am Ortsausgang von Babenhausen entschärft. Der Abschnitt bekam im Volksmund diesen Namen, da es dort immer wieder zu Unfällen wegen überhöhter Geschwindigkeit kam.

Mittlerweile sind auch die Trassenarbeiten für den parallel verlaufenden Fahrradweg östlich zur Umgehungsstraße nahezu fertig gestellt. Zwischen Weiherweg und Fuggerweiher wird gerade der Anschluss ans Radwegenetz eingerichtet, dann können Radfahrer von Boos und Winterrieden über Babenhausen bis nach Oberroth auf einem durchgehenden Fahrradweg fahren. Der Zeitplan der Gemeinde für die Fertigstellung aller Arbeiten gegen Ende des Jahres kann damit eingehalten werden.

Die Gemeinde muss nach Abzug der staatlichen Fördermittel etwa 750.000 Euro selbst übernehmen. Ob die neue Verbindungsstraße tatsächlich der künftige erste Teil einer großen Umgehungsstraße für Babenhausen sein wird, steht jedoch noch in den Sternen. Vor ein paar Jahren schon wurde von Seiten der Gemeinde ein Antrag auf Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan gestellt mit dem Ziel, die Bundesstraße 300 komplett aus dem Ort zu verlegen. Die B 300 sollte dann über die neue Verbindungsstraße westlich hinter dem Gewerbegebiet entlang ins Günztal führen und dann vor dem Ortseingang Bebenhausen/Kettershausen auf die alte Trasse zurückgeführt werden. Der Antrag wurde zwar in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen, jedoch ohne weitere Dringlichkeitsstufe.