Prager Schüler zu Gast in Memmingen

Teilen

Das Bild zeigt von links Karl Albrecht, Medard Adamovič, Vera Fabiánová, Zaneta Vránová, Katarina Obad, Vilma Egerová, Julie Pauzarová, Linda Vuová, Daniel Lesák, Matthias Hofmann, (es fehlt: Florin Rundel). © Privat

Prag/Memmingen - Bereits seit zwei Jahren ermöglicht die FOSBOS Memmingen mit Unterstützung des Koordinierungszentrums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch–Tandem einen regelmäßigen Austausch mit Prag. Neben der gegenseitigen Annäherung und Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen sollen auch berufliche Einblicke in die Arbeitswelt gefördert werden, indem die fast erwachsenen Schüler und Schülerinnen im Ausland ein zweiwöchiges Betriebspraktikum absolvieren.

Im Herbst haben die deutschen Schüler die Möglichkeit, einen Austauschpartner aufzunehmen und im Frühjahr ein berufliches Praktikum in Prag zu absolvieren. So kamen auch in diesem Herbst wieder tschechische Praktikantinnen und Praktikanten nach Memmingen und konnten erste berufliche Erfahrungen in Memminger und Unterallgäuer Betrieben sammeln.

Die Aufregung unter den Schülern der FOSBOS Memmingen war groß, als sie vor gut zwei Wochen ihre Austauschpartner am Bahnhof abholten. Zwei Wochen verbrachten sechs tschechische Schüler in den Gastfamilien und waren zu der Zeit in unterschiedlichen Betrieben beschäftigt.

Neben dem Berufsalltag, der im Vergleich zur Arbeitswelt in Prag sowohl einige Unterschiede als auch Gemeinsamkeiten aufweist, konnten die tschechischen Gäste ihren eigenen Alltag mit dem deutschen Alltag vergleichen sowie das Familienleben im Ausland kennenlernen. Abschließend besuchten sie einen Unterrichtstag an der FOSBOS Memmingen, wodurch alle Schüler miteinander ins Gespräch kommen konnten.

Nach der Verabschiedung der tschechischen Schüler und Schülerinnen beginnt das Schulpartnerschafts-Team der FOSBOS Memmingen bereits mit den Planungen für Prag. Im Mai 2023 werden Memminger FOSler der Ausbildungsrichtung Internationale Wirtschaft ihr Auslandspraktikum antreten. (MK)