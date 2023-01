Preisübergabe „Kunst im Geschäft 2022“: Geschenkgutscheine von Stadtmarketing Memmingen verlost

Mechthild Feldmeier, Vorstandsmitglied Stadtmarketing Memmingen e.V. und Schuhhaus Cornelius, Alexandra Hartge, Stabstelle Stadtmarketing, die Gewinnerinnen Christine Heinzmann mit Luise und Paula sowie Ingrid Haas und der Vorsitzende des Stadtmarketing Memmingen e.V. Hermann Oswald (nicht auf dem Bild: Gewinnerin Annika Schönhals). © Monika Zink

Memmingen - Auch 2022 hat die Glücksfee bei „Kunst im Geschäft“ wieder für strahlende Gesichter gesorgt. Die Vertreter der Vorstandschaft des Stadtmarketing Memmingen e. V. Hermann Oßwald und Mechthild Feldmeier sowie Alexandra Hartge, Stabstelle Stadtmarketing, konnten den erfolgreichen Teilnehmerinnen ihre Gewinne überreichen.

Die Übergabe fand diesmal im Schuhhaus Cornelius in der Kalchstraße statt. Über den Hauptpreis, einen Gutschein im Wert von 100 Euro, freute sich die Memmingerin Annika Schönhals (nicht auf dem Foto). Die weiteren Gewinnerinnen sind Ingrid Haas (50 Euro) sowie Christine Heinzmann (25 Euro), beide ebenfalls aus Memmingen.

Alle Gewinnerinnen haben sich auch dieses Mal wieder auf den „künstlerischen Stadtspaziergang“ begeben. 2022 galt es, die Geschäfte zu suchen, in welchen die Werke „Kettentanz“ und „Sichtweise“ zu finden sind. Das Bild „Kettentanz“ zeigte sich bei der Buchhandlung „Spiegelschwab“ in der Zangmeisterstraße 2 in seiner ganzen Pracht. Das Exponat „Sichtweise“ erstrahlte bei „Optik Tröger“ in der Kramerstraße 44-46 in vollem Glanze. Die Lösungen konnten im Schuhhaus Cornelius in Memmingen oder erstmals auch als E-Mail abgegeben werden.

Hermann Oßwald, Vorsitzender Stadtmarketing Memmingen e. V., überreichte den glücklichen Gewinnerinnen die Geschenkgutscheine und wünschte ihnen „viel Freude mit ihrem Gewinn beim Bummeln und Genießen in der schönen Einkaufstadt Memmingen“. Der Verein stellt traditionell die Geschenkgutscheine für das Preisrätsel zur Verfügung.

(MK)

