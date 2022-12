Premiere am Landestheater Schwaben: „Der Vorname“ - Turbulente Komödie über politische Korrektheit

Von: Tom Otto

Teilen

Am Ende wird doch alles wieder gut! So scheint es jedenfalls im Stück, im gesellschaftlichen Alltag ist diese Frage noch unbeantwortet. Von links Flurina Schlegel, Sebastian Egger, Almut Kohnle, Torsten Hamer und Michael Naroditski. © Tom Otto

Memmingen - Mit der ausverkauften Premiere von „Der Vorname“ hat das Landestheater Schwaben (LTS) am vergangenen Samstag erneut ein Zeichen für den Diskurs und gegen die schwarz-weiß-Malerei gesetzt. Auch wenn die Uraufführung des Stücks in Paris bereits zwölf Jahre her ist, nimmt es die derzeitige Spaltung der Gesellschaft höchst aktuell und amüsant ins Visier. Dazu tragen der rasante, stets überraschende Plot der Geschichte und das begeisternde Spiel des fünfköpfigen Ensembles bei.

Das Stück beginnt mit einer wohlmeinenden Einladung zum Essen im Pariser Intellektuellen-Milieu in der „Straße der Märtyrer“. Durch sofortige Bewertung der jeweils anderen, Verletzungen und Ausgrenzungen eskaliert der Abend jedoch zu einem Martyrium für alle Beteiligten. Wenn das urmenschliche Bedürfnis nach Zugehörigkeit auf die kapitalistische Notwendigkeit des immer „Besser-Seins“ als die anderen trifft, kann man sich schon eine blutige Nase einfangen.

Vom fein gedeckten Tisch zum Schlachtfeld

Die Aktualität gewinnt das Stück durch seine Spiegelung der deutschen Debattenkultur. Wer nicht dafür ist, muss also dagegen sein? Darf man sein Kind mit einem Vornamen ausstatten, der möglicherweise durch historische Figuren belastet sein könnte? Ist eine generationenübergreifende Liebesbeziehung ein Tabubruch? Ist die hauswirtschaftliche Trägheit des Gatten oder die chronische Abwesenheit des Vaters ewig gestrig? Ist fehlende Wertschätzung und Aufmerksamkeit für andere bereits egoistisch oder narzisstisch? Es geht um die Fragen, was ist politisch korrekt, wer gehört zu unserer Mainstream-Blase und wer gehört ausgegrenzt? „Alles ist politisch, es gibt keine Neutralität“ heißt es im Stück und dieser Grabenkrieg zwischen richtig oder falsch hat längst von der Debatte in der Öffentlichkeit Einzug in die privaten Wohnzimmer und Beziehungen gehalten. Gleich ob woke Gender-Diskussion oder Corona-Maßnahmen, ob die „Letzte Generation“ nun Klimaschützer oder Klimaterroristen sind oder der Frage, ob Russen überhaupt noch Menschen sind: Die Spaltung unserer Gesellschaft ist nahezu allgegenwärtig.

Lagerbildung und moralisieren

Man muss dem LTS dankbar sein, dass es sich mit dieser Inszenierung erneut gegen die aktuelle Lagerbildung und das Moralisieren wendet. Auch wenn das Stück mit herzerfrischendem Humor das Publikum begeistert, kommt die Nachdenklichkeit über und das Plädoyer für den offenen Diskurs auch bei den Zuschauern an. Die stillen, ja fast schon bedrückenden Phasen gegen Ende zeugen davon. Und doch ist nichts verloren: Die sich Streitenden und Ausgegrenzten werden durch die Geburt eines Kindes - also letztlich der Liebe - wieder zueinander finden.

Weitere Aufführungen am Landestheater Schwaben

Prädikat: Unbedingt empfehlenswert! Im Dezember warten noch fünf Aufführungen auf ihr Publikum: am 10./11./21./22./ und 23. Dezember jeweils 20 Uhr, weitere Aufführungen im neuen Jahr bis Anfang März.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!