Premiere „Terror“ von Friedrich von Schirach am LTS in Memmingen: Sicherheit ist eine Illusion

Ratlosigkeit hinterlässt die Frage nach der Gerechtigkeit: Im Stück als auch beim Publikum. © Tom Otto

Memmingen – Ende März wurde eines der meistgespielten Stücke seit 2015 auch in Memmingen aufgeführt. Im Schauspiel „Terror“ geht es um die Frage, ob der Staat das Leben Unschuldiger opfern darf um noch deutlich mehr Leben anderer Unschuldiger zu retten.

Genauer gesagt steht ein Bundeswehrpilot vor Gericht, der im letzten Moment ein von Terroristen entführtes Passagier-Flugzeug abschießt, um zu verhindern, dass mit diesem Flugzeug 70 Tausend Menschen in einem Fußballstadion getötet werden. Ist er schuldig oder nicht?



Die Antwort darauf sollen am Ende des Stückes die Schöffen geben. Das sind dieses Mal alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihre Mehrheit – es wird per „Hammelsprung“ ausgezählt – entscheidet über Freispruch oder Verurteilung. Davor gibt es auf der Bühne Zeugenaussagen, große Worte des Gerichts-Vorsitzenden, Aussagen und Stellungnahmen des Angeklagten sowie Plädoyers von Staatsanwältin und Verteidigerin. Regisseurin Bettina Rehm und Ausstatter Lars Vogel bilden jedoch nicht einfach einen Gerichtssaal nach, sie statten die Bühne aus wie das Innere eines Flugzeugs. Anstelle der üblichen Justitia schwebt ein Fallschirm über der Verhandlung, gleichermaßen Symbol der Bedrohung als auch der Rettung. Das Bühnenbild und die Authentizität, mit der die Schauspielerinnen und Schauspieler in ihre Rolle schlüpfen, schaffen eine dichte Atmosphäre, angespannte Stille und Konzentration wie selten im Landestheater.



Am Ende entscheidet das Premieren-Publikum in Memmingen mit 62 Prozent für Freispruch und liegt damit im Trend. Von den deutlich über einer halben Million „Schöffen“, die die Vorstellungen seit dem Entstehungsjahr des Stücks in 2015 gesehen haben, haben 63,5 Prozent ebenfalls für Freispruch votiert. In grade einmal sieben Prozent aller fast 3000 fiktiven „Verhandlungen“ auf den Theaterbühnen wurde der Pilot schuldig gesprochen. Das wirft Fragen auf. Warum ist das Stück so oft gespielt und gut besucht? Von Schirach selbst gab in einem Interview an, er wollte, dass die Menschen darüber reden wie wir leben wollen. Der Terrorismus sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit, er verändere unser Leben, unsere Gesellschaft, unser Denken. Vermutlich liefert diese Herausforderung eine Antwort auf die Frage. Die Menschen suchen nach Sicherheit, Orientierung und klaren Regeln. Doch die gibt es im wirklichen Leben selten.



Die beiden Antipoden Recht und Moral, die sich in den beiden Anwältinnen gegenüberstehen, verkörpern beide nur scheinbare Sicherheiten. Recht und Moral sind beide von Menschen gemacht. Auch wenn das Recht auf den ersten Blick verlässlicher scheint, weil es aufgeschrieben ist und der noch unberechenbareren Gefühlswelt der Moral überlegen scheint. Zur Erinnerung: Vor fast 90 Jahren hat ein demokratisch gewähltes Parlament mit großer Mehrheit ein Gesetz beschlossen: Das Reichsermächtigungsgesetz. Die Folgen dieses von Menschen gemachten Rechts sind weithin bekannt.

Die Verteidigerin spricht in ihrem Schlussplädoyer davon, dass wir uns im Krieg befinden. Kriege könnten nicht ohne Opfer geführt werden. Diese Argumentation wirft über das Stück hinaus Fragen auf: Wer hat diesen Krieg gegen wen erklärt? Wäre es nicht längst an der Zeit, im Sinne eines gedeihlichen menschlichen Zusammenlebens mal über den Frieden zu sprechen? Oder soll weiterhin das Recht des Stärkeren gelten, mit all dem Leid und den Toten, die es bereits gebracht hat und noch viel mehr bringen wird?



Das Stück ist erneut am Samstag, 15. April, im LTS in Memmingen sowie als Gastspiel am 21. April in Sonthofen, am 28. April in Wangen und am 12. Mai in Babenhausen zu sehen.