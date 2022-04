„Memminger Markt der Möglichkeiten“

„Pressefreiheit“ als Schwerpunkt des Memminger Freiheitspreises

Von: Tom Otto

Voller Stolz präsentierten (von links) Kulturamtsleiter Dr. Bayer, OB Schilder und Kuratoriumsvorsitzender Herbert Müller das vom Projektbüro erstellte Festwochen-Programm. Der Flyer dazu ist mit einer Auflage von 70.000 Stück bei den bekannten Kulturstätten und der Tourist-Info erhältlich. © Tom Otto

Memmingen - Zum fünften Mal verleiht die Stadt den „Memminger Freiheitspreis 1525“, mit dem an die Niederschrift der „Zwölf Artikel“ im Jahr 1525 erinnert wird. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an den Autor und Journalisten Prof. Dr. Heribert Prantl, der sich in seinen Publikationen für die Wahrung der Menschenwürde, für Freiheit, Recht und Gerechtigkeit eingesetzt hatte. Prantl war bis 2019 fast 25 Jahre Leitender Redakteur und zuletzt Mitglied der Chefredaktion bei der „Süddeutschen Zeitung“.



In der vergangenen Woche stellten Oberbürgermeister Manfred Schilder, der ehemalige Landtagsabgeordnete Herbert Müller als Vorsitzender des Kuratoriums „Zwölf Bauernartikel und Memminger Freiheitspreis“ gemeinsam mit Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer das 18-tägige Rahmenprogramm im Mai vor. OB Schilder verwies dabei auf die „brandaktuelle Bedeutung“ der Freiheit, die in den Zeiten der Corona-Beschränkungen und auch nun im Ukraine-Krieg einer starken Unterstützung benötigt. Der aktuelle Krieg habe im Programm zwar keinen eigenen Schwerpunkt, da die Programmplanung bereits vor Kriegsbeginn fertig gestellt wurde, das Thema schwinge jedoch fast überall mit. Die Wahl des Schwerpunktes „Pressefreiheit“ sei vor allem den Diskussionen anlässlich der Corona-Berichterstattung in den Medien geschuldet, die von „Lügenpresse“-Vorwürfen einerseits bis zu „Fake-News“ andererseits reichten. Immerhin rief der designierte Preisträger Prantl in seiner Streitschrift vom Frühjahr 2021 zur Verteidigung der Grundrechte gegen Coronamaßnahmen auf. Kuratoriumsvorsitzender Herbert Müller zeigte sich bei der Programmvorstellung „neugierig, wie die hiesige Presse auf die Schwerpunktsetzung reagiert“.



„Memminger Markt der Möglichkeiten“



Damit spielte er auf die Podiumsdiskussion „Pressefreiheit“ am Freitag, 20. Mai, im Maximilian-Kolbe-Haus an, zu der auch Nachfragen aus dem Publikum gewünscht seien. Weitere Höhepunkte sind die Lesung des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck aus seinem Buch „Toleranz – einfach schwer“ zu Beginn der Festtage sowie am Samstag, 21. Mai, der erste „Memminger Markt der Möglichkeiten“. Am Tag der Preisverleihung präsentieren sich über 20 verschiedene gesellschaftliche Gruppen auf dem Weinmarkt, dem Rossmarkt sowie dem Manghausplatz und informieren über ihre Schwerpunktthemen, bei denen sie meist die Freiheit der Menschen bedroht sehen.

Mit insgesamt fünf Veranstaltungen engagiert sich das Landestheater Schwaben in besonderem Maße. Kulturamtsleiter Bayer verwies auch auf andere künstlerische Genres wie Musik, Lesungen und Ausstellungen, die den Freiheitsbegriff aufgreifen.



Viele der Veranstaltungen ermöglichen einen freien Eintritt, doch eine Voranmeldung per E-Mail ist aus Platzgründen nötig. Die Anmeldung dafür sowie die kostenpflichtigen Karten für Führungen, Lesungen und Theatervorführungen sind auf tickets.memmingen.de oder bei der Tourist Information am Marktplatz zu erhalten.