Programm der Memminger Wallenstein-Festwoche steht

Von: Tom Otto

Mit dem Einzug eines historisch gewandeten Spielmannszuges begann die Programmvorstellung der Wallensteinfestwoche im Maximilian-Kolbe-Haus. © Tom Otto

Memmingen - Nur zwei Wochen nach der Delegiertenversammlung des Fischertagsvereins konnte der Vorstand am vergangenen Wochenende verkünden: „Das Programm für die Wallensteinfestwoche steht.“ Im Maximilian-Kolbe-Haus war die Erleichterung und die Euphorie unter den etwa 70 geladenen Gästen und den anwesenden Vereinsmitgliedern deutlich zu spüren. Der Fischertag wird am 23. Juli stattfinden und gleich anschließend vom 24. bis zum 31. Juli die Wallenstein-Festwoche.

Die schnelle Handlungsfähigkeit nach den Unsicherheiten der Entwicklung während Corona ist der bestens organisierten Strukturiertheit der über 4.000 Mitglieder geschuldet. Der Vorsitzende Michael Ruppert lobte die Arbeit des vielköpfigen Organisationsteams ausdrücklich. „Es kribbelt wieder, wenn’s endlich losgeht!“ Dabei waren die Herausforderungen für den Verein nicht gerade klein: Für die aktuellen Preissteigerungen und Lieferprobleme mussten in kurzer Zeit Lösungen gefunden werden. Bei der Versorgung der Veranstaltung und des Lagerlebens mit der nötigen Infrastruktur komme dem Verein aber zugute, dass er eigene Zelte besitzt und an ausgiebig erprobte Erfahrungen anknüpfen könne.





Einige Änderungen geplant

Vieles bleibe so wie in den Jahren zuvor, doch einige Änderungen seien auch vorgenommen worden. Die Eintrittspreise für die Veranstaltungen, kleine und große Tribüne mussten auf 25 Euro für Erwachsene und neun Euro für Kinder festgesetzt werden, die Stehplätze kosten zehn Euro, für Kinder sind sie kostenlos. Etwa Dreiviertel der Kartenkontingente geht in den Kartenvorverkauf, der bereits am 22. April startet. Der Zugang zum Lagerleben und den Handwerkermärkten ist anders als früher familienfreundlicher geregelt worden, nämlich kostenlos. Während der Festwoche gibt es erneut einen „Wallenstein-Wein“, er wurde mit eigens gestalteten Etiketten auf der Veranstaltung vorgestellt: Der Weißwein ist ein Grauburgunder aus Baden und der Rotwein eine Cuvée aus der südlichen Toskana.



Die Euphorie ist greifbar

Neu ist auch ein Faltplan für alle Veranstaltungen und das Lagerleben, der mit Wegen und Erläuterungen zu den einzelnen Orten und Szenen quasi wie in einer Sightseeingtour führt.



Thomas Pfaus und sein Team werden die Wallenstein-Woche mit Kameras begleiten und daraus einen Film gestalten, der im kommenden Jahr in die Kinos kommen soll. Einen ersten 12-minütigen Zusammenschnitt konnte er auf der Programmvorstellung bereits präsentieren. Das Werk zeigt die Geschichte der Wallenstein-Festwoche seit ihrem Beginn im Jahre 1980. Bereits in der Kurzpräsentation war die Euphorie der Memminger bei diesem Großprojekt zu spüren. Immerhin handelt es sich dabei mit 4500 Teilnehmenden nach Veranstalterangaben um das größte Historienfest in Europa. Im Filmausschnitt von Thomas Pfaus kommen viele „Gründungsväter“ der Wallensteinfestspiele zu Wort, die darauf hinweisen, dass diese Woche keine Verherrlichung des Krieges sei, sondern dem Zusammenhalt der Memminger Bürger diene. In den Gruppen der Festwoche begegne man sich auf Augenhöhe, Standesunterschiede des Alltags spielten hier keine Rolle, das Zusammengehörigkeitsgefühl sei das entscheidende



Nach zwei Jahren Zwangspause könne nun endlich wieder der Urgedanke der Wallenstein-Woche aufgegriffen werden, so Michael Ruppert, nämlich „die Menschen zusammenzubringen“.