Programm für 2023 vorgestellt: Die „Memminger Meile“ im Zeichen des Wandels

Memmingen – Der städtische Kultursommer „Memminger Meile 2023“ steht bereits in den Startlöchern. Auch, wenn es in diesem Jahr kein Folkmusikfestival geben wird, hat das Organisationsteam ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt. In einem Pressegespräch stellten Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer und Projektleiterin Miriam Grossmann am vergangenen Montag die verschiedenen Programmpunkte vor.



Das städtische Festival hat vom 22. Juni bis 13. Juli nicht nur starke Kooperationspartner an seiner Seite, in diesem Jahr wartet die Memminger Meile mit einem besonderen Highlight auf: der weltweit bekannten Skulptur „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram.

Die Erde wie im Weltraum



+ Gaia in der Liverpool Cathedral während des Liverpool City Council’s River Festivals (2019). © Phil Longfoot

Im Zentrum der Meile 2023 steht die sie Meter durchmessende Skulptur „Gaia“ des britischen Künstlers Luke Jerram. Blau, fragil, leuchtend und umgeben von einer atmosphärischen Soundinstallation des BAFTA-Preisträgers Dan Jones scheint die Erde herabgeschwebt zu sein und dreht sich in dem ausladenden Kirchenraum von St. Martin. Dort öffnet die „Memminger Meile 2023“ mit der Ausstellung am 22. Juni um 19 Uhr die (Kirchen-)Türen. Dazu wird drei Wochen lang ein Spezial-Programm (im Programmheft in Blautönen gehalten) präsentiert, das unsere Beziehung zum „blauen Planeten“ befragt, Lust auf Veränderung machen soll und die Kraft neuer Perspektiven spiegelt. „Wir wollen mit der Meile wieder zurück in den Stadtkern, dabei war es uns wichtig, über drei Wochen etwas zu finden, das uns alle anspricht“, erklärte Miriam Grossmann.

Menschen zum Gespräch einladen



Eine weitere Besonderheit ist „mm open – Memmingen besucht sich“, ein Tag der offenen Tür für alle. Im Mittelpunkt des Projektes stehen Begegnungen von Mensch zu Mensch. Wer mitmachen möchte, stellt am 9. Juli ab 14 Uhr ein paar Stühle, einen Tisch vors Haus, in den Hof, in den Garten, vor die Garage oder in den nahen Park. Egal, ob Spielenachmittag oder Kaffeeklatsch, es ist alles möglich, die Gastgeber stecken selbst den Rahmen. Weitere Infos und Anmeldung bis 6. Juli unter www.mmopen.de.

Vielfältiges Festivalprogramm



Mit fein ausgewählten Bühnenformaten, darunter Musik und Kleinkunst sowie ein Programm für junge Menschen oder Open-Air-Veranstaltungen, bietet die Meile aber auch wieder Vielfalt und offene Angebote. Apropos Vielfalt: Frische Luft für alle, denn die Altstadt wird wieder zur Bühne – so heißt es beim Pflasterspektakel am 24. Juni von 10:30 bis 16 Uhr mit zahlreichen internationalen Akteuren. Der Integrationsbeirat lädt am 1. Juli ab 13 Uhr beim „Fest der Kulturen“ am Weinmarkt zu einem gemeinsamen Tag mit Kinderprogramm, Musik- und Tanzbeiträgen und leckerer internationaler Küche ein. Trotz der Sanierung des Steuerhauses kann das Open-Air-Kino am 29. Juni am Marktplatz stattfinden und das nach wie vor bei freiem Eintritt. „Auch hier gibt es einen Wechsel der Perspektive, die Leinwand wird gedreht“, so Hans-Wolfgang Bayer.



Die Meile bespielt wieder unterschiedliche Bühnen im Stadtraum u.a. mit energetischen Konzerten wie z.B. dem „Klimakonzert“ vom Augsburger „Orchester des Wandels“, Weltklasse-Zauberei von Pit Hartling und einer deftigen Lesung mit der Kabarettistin Franziska Wanninger und Florian Burgmayr. Eine neue Open-Air-Kooperation mit dem mood club bringt Clubbeats aus der Hauptstadt mit Allgäuer Coolness auf das Freigelände der Huetlin und Roeckh-Mühle. Familienangebote runden das Angebot ab. Kulturamtsleiter Hans-Wolfgang Bayer und Projektleiterin Miriam Grossmann dankten zum Abschluss den Kooperationspartnern des Festivals sowie dem Stadtrat für die maßgebliche Unterstützung.

Wer auf dem Laufenden gehalten werden will, sollte bei https://meile.memmingen.de reinschauen.

