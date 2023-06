Projekt „Agile Iller“: Die Iller wird wieder lebendiger

Von: Tom Otto

Teilen

Durch den Rückbau einer Betonrampe und die Anlage von hufeisenförmigen Buchten konnte eine Durchgängigkeit für Fische und andere Lebewesen geschaffen werden. Links im Hintergrund die Brücke der Bundesstraße B312 über die Iller. © Tom Otto

Heimertingen – Auf dem Gemeindegebiet entlang der Iller wurde in der ersten Juniwoche einer der ersten Bauabschnitte zur Restrukturierung des Flusses eingeweiht. Etwa 40 Vertreter der angrenzenden Gemeinden beidseitig der Iller, der württembergischen und bayerischen Regierungsbezirke sowie der Naturschutz- und Fischereiverbände begutachteten die erzielten Fortschritte. Zwischen Aitrach und der Mündung bei Ulm werden insgesamt 59 Baumaßnahmen zur Verbesserung der Ökologie vorgenommen.



Im Einzelnen wurde vor Ort einerseits eine Betonschwelle, die den Fluss querte, zurückgebaut zu einer Rampe, die die Durchgängigkeit für Fische wieder ermöglicht. Durch den Einbau von Buchten in Hufeisenstrukturen entstanden jetzt auch wertvolle aquatische Lebensräume. Zum anderen wurden der Uferweg, das Ufer und die Uferbefestigung zurückverlegt, um mehr Raum für die Iller zu schaffen. Diese Uferveränderung ermöglicht nun auch einen direkten Zugang zum Wasser, sei es für Angler oder Wasserfreunde, wo früher vom Uferradweg allenfalls ein weit entfernter Blick auf die Iller möglich war.



Noch sieht es eher nach Mondlandschaft aus, doch hier wurde mit der Erweiterung des Flussbettes und der Abflachung des Uferbereichs nicht nur neuer Lebensraum für die Natur geschaffen, sondern auch die Zugänge zum Fluss für Menschen ermöglicht. © Tom Otto

„Hinterher weiß man’s immer besser“, so die schwäbische Regierungspräsidentin Barbara Schretter bei ihrer Ansprache. Die alten baulichen Veränderungen aus den früheren Jahrhunderten hätten zwar für den Hochwasserschutz und die energetische Nutzung des Flusses genutzt, aber dadurch sei auf Dauer eine monotone Flusslandschaft entstanden. Diese habe den Lebewesen in der Iller das Leben eher schwerer bis unmöglich gemacht. Durch die fertiggestellten ersten Maßnahmen ändere sich das wieder, das Gewässer könne nun wieder eine lebendige Flora und Fauna entfalten. Für diese alten Fehler habe man schließlich auch einen Preis gezahlt, so Schretter, und bezifferte die Kosten für diesen Bauabschnitt mit zwei Millionen Euro, die zu beiden Teilen getragen werden. Mit diesem Geld habe man nicht nur das Richtige getan, sondern es auch richtig gemacht, die Regierungspräsidentin.



Der Tübinger Regierungspräsident Klaus Tappeser, legte für die EU ein gutes Wort ein. Schließlich sei es die EU-Wasserrichtlinie gewesen, die den Anstoß für das Umdenken in Sachen Naturschutz gegeben habe, den mäßigen bis unattraktiven Gewässerzustand zu korrigieren. Auf diese Weise könne auch die Resilienz der Natur gegen Störungen wie Hochwasser, Starkregen oder Trockenheit gestärkt werden. Sowohl Tappeser als auch Schretter hoben die gemeinsame Arbeit der beiden Regierungsbezirke westlich und östlich der Iller hervor. Es sei damit nicht nur die Voraussetzung für vielfältiges Leben im und am Fluss geschaffen worden, sondern durch die Zusammenarbeit auch der Wegfall von Grenzen zu loben.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!