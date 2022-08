Prozessauftakt am Landgericht Memmingen: Warum musste Hanna W. (16) sterben?

Von: Klaus D. Treude

Am 14. November 2021 wurde die 16-jährige Hanna W. in Memmingerberg in der Nähe des Flughafens Memmingen brutal ermordet. Die beiden mutmaßlichen Täter stehen jetzt vor dem Landgericht Memmingen vor Gericht. © Klaus D. Treude

Memmingen – Am 29. August 2022 begann vor der 5. Jugendstrafkammer des Landgerichts Memmingen der Prozess gegen den arbeitslosen Maurer Denis G. (26) und die Schülerin Angelina A. (16). Den beiden Deutschen wird vorgeworfen, am 14. November des vergangenen Jahres südlich des Memminger Flughafens die 16-jährige Hannah W. getötet zu haben. Sie hätten die Tat gemeinsam geplant. Der Fall hatte damals auch überregional breites Aufsehen erregt, entsprechend groß war das Zuschauer- und Medieninteresse am ersten Tag des vom Vorsitzenden Richter Thomas Hörmann geführten Prozesses. Da die Angeklagte jugendlich ist, findet das Verfahren vor der Jugendstrafkammer statt, ist aber öffentlich.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten ihr Opfer in der Nähe des Memminger Flughafens zunächst unter einem Vorwand unter Drogen setzten. Bei den dem ahnungslosen Opfer verabreichten Gelatine-Kapseln handele es sich um Vitaminpillen. Tatsächlich enthielten diese aber die Partydroge MDMA (Ecstasy). Anschließend soll die Angeklagte dem Opfer mit einer Wodka-Glasflache auf den Kopf geschlagen haben, worauf das Mädchen zu Boden ging. Der Angeklagte habe dann mehrmals mit einem Butterfly-Messer in den Rücken und hinteren seitlichen Rumpf des Opfers gestochen, was innerhalb weniger Minuten zum Tod des Mädchens führte. (Der Memminger KURIER berichtete).

Angeklagte verfolgen Anklageverlesung mit ausdrucksloser Miene

Die seit ihrer Festnahme in verschiedenen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft einsitzenden Angeklagten verfolgten die Verlesung der Anklageschrift mit ausdrucksloser Miene. Sie hatten während der Ermittlungen Angaben zur Sache gemacht, äußerten sich allerdings zu Prozessbeginn vor dem Schwurgericht nicht. Ihnen wird gemeinschaftlicher, heimtückischer Mord vorgeworfen. Sollte es zu einer Verurteilung wegen Mordes kommen, droht dem Angeklagten eine lebenslange Freiheitsstrafe, während für die Angeklagte aufgrund des anzuwendenden Jugendstrafrechts das Höchstmaß der Freiheitsstrafe zehn Jahre beträgt.

Trotz umfangreichen Ermittlungen vieles noch unklar

Auch nach den umfangreichen polizeilichen Ermittlungen ist noch vieles unklar. So auch die Frage, warum Hannah W. sterben musste. Der Prozess ist momentan mit 31 Verhandlungstagen bis zum 8. Dezember 2022 angesetzt. 93 Zeugen – darunter der Vater der Angeklagten, der zu Prozessbeginn als Beistand neben seiner Tochter saß – und acht Sachverständige sind geladen.

Nächster Verhandlungstermin: Beweisaufnahme am 15. September 2022

Am nächsten Verhandlungstag, dem 15. September, soll die Beweisaufnahme beginnen. Das Urteil könnte Anfang Dezember gesprochen werden.

