Quartiersabend „Soziale Stadt Ost“: Rückblick auf die letzten fünf Jahre des Memminger Projekts

Ein Dankeschön für ihren Einsatz: Oberbürgermeister Manfred Schilder dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement in den verschiedenen Arbeitskreisen und überreichte ihnen kleine Aufmerksamkeiten. © S. Sichler

Memmingen – Oberbürgermeister Manfred Schilder begrüßte gemeinsam mit der neuen Quartiermanagerin Magali Bassolet und Projektleiter Uwe Weißfloch beim Quartiersabend der „Sozialen Stadt Ost“ die Gäste und Unterstützer des Projekts. Das Stadtoberhaupt blickte dabei auf den Beginn der Vorbereitenden Untersuchung der Sozialen Stadt Ost, den Beschluss zum Sanierungsgebiet „Memmingen-Ost“ sowie die zahlreich stattgefundenen Bürgerbeteiligungen zurück.

Zahlreiche Veranstaltungen, wie Weißes Fest, Open-Air Kino und MiA-Kurse haben sich seit der Eröffnung des Quartiersbüros am 5. Mai 2018 etabliert. Ebenso neue Angebote wie Bücherschrank, Spazierganggruppe, tauschRaum und Bürgergarten wurden eingerichtet und werden sehr gut angenommen. Für das derzeit stillgelegte Mädchen- und Jungenzimmer werden gerade Betreuungspersonen gesucht. Zudem durfte sich das Quartier über die Erweiterung und Umgestaltung gleich zwei neuer Spielplätze am Waldfriedhof und Haienbach freuen, die mit ihrer Gestaltung Themen wie Inklusion und Bach jeweils einen individuellen Charakter erhielten. Als laufende Maßnahmen stellte Projektleiter Uwe Weißfloch die Sanierung der Alten Aussegnungshalle und die Wohnumfeldverbesserung der Baltensiedlung dar. Er wies dabei auch auf das vom Memminger Stadtrat am 13. Juli 2020 beschlossene Förderprogramm zur Fassaden- und Wohnumfeldverbesserung hin. Bei Interesse können sich Eigentümer und Erbbauberechtigte mit der städtischen Ansprechpartnerin Silvia Sichler in Verbindung setzen (Tel. 08331/850-514 oder E-Mail: silvia.sichler@memmingen.de). In Planung befinden sich der Neubau eines Bürger- und Familienhauses und die Umgestaltung des Schießstattgartens, der zu einem Ort zum Verweilen und ein Treffpunkt für Alle werden soll. Außerdem soll ein Bike- und Skatepark am Haienbach entstehen. Um die Anregungen der Bürgerschaft in die Entwurfsplanung einfließen lassen zu können, findet am 28. April von 16 bis circa 19 Uhr eine Bürgerbeteiligung in der Mensa der Lindenschule statt. Darüber hinaus stellte Projektleiter Uwe Weißfloch vom Stadtplanungsamt die bisher durchgeführten sowie die laufenden Maßnahmen und Planungen einzeln vor.

Zum Abschluss des offiziellen Teils dankte Schilder nochmals allen für ihr bisher gezeigtes ehrenamtliches Engagement in den verschiedenen Arbeitskreisen, um dieses große Projekt nicht nur auf den Weg, sondern zu einem Erfolg zu bringen. Als Dank und Anerkennung für ihr Engagement übergab er kleine Aufmerksamkeiten und lud alle Anwesenden zum gemütlichen Teil des Quartiersabends ans Buffet ein. Musikalisch umrahmt wurde der Abend vom Internationalen Chor unter Leitung von Ottfried Richter, begleitet von Anette Weber und Hüssein Aksu.

