RED III sorgt für Unmut: Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen geschlossen gegen EU-Pläne

Von: Tom Otto

Ein symbolischer Akt: Mit dem Zeigen der symbolischen „roten Karte für Brüssel“ machten die Waldbesitzer auch in der Benninger Festhalle ihrem Unmut Luft über die geplante EU-Richtlinie RED III, die Holzabfälle benachteiligen will. © Tom Otto

Benningen - Die Verärgerung über die geplante neue EU-Energierichtlinie war bei der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Memmingen e.V. deutlich zu spüren. Obwohl die neue EU-Richtlinie mit der Kurzbezeichnung RED III überhaupt nicht unter den Tagesordnungspunkten zu finden war, war sie dennoch in den meisten Reden und Grußworten präsent. Josef Lessmann, Vorsitzender der FBG machte schon in seiner Begrüßung auf die „Absurdität“ des Vorhabens aufmerksam. Er lobte jedoch auch die Geschlossenheit der Waldbesitzer und Gemeinden im Allgäu.

Unter den gut 120 Teilnehmern waren auch die Vertreter der FBGs in Mindelheim, Füssen, Marktoberdorf, Oberallgäu und sogar aus Neu-Ulm. Unterstützung bekam die FBG Memmingen auch von den Bürgermeistern aus Erkheim, Benningen, Markt Rettenbach, Sontheim, Westerheim, Hawangen und Trunkelsberg. Das Thema RED III treibt vor allem die kleineren Waldbesitzer um. Lessmann forderte die Unterstützung der Politik auf allen Ebenen ein, die heimische Forstwirtschaft nicht weiter als Sündenbock für anderweitig begangene Fehler zu missbrauchen. „Brüssel soll sich gefälligst raushalten!“ Er lobte vor allem auch die Initiative des Unterallgäuer Landrates Alex Eder. Der hatte in der Bürgermeisterdienstbesprechung am 9. Februar eine von allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Landkreises beschlossene Ablehnung der EU-Pläne auf den Weg gebracht.

Auch der Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim Rainer Nützel berichtete in seinem Grußwort von der Geschlossenheit der Forstbetriebsgemeinschaften im gesamten Allgäu. Woher Brüssel die Einsicht nehme, Holzspäne aus den Sägewerken und der industriellen Verwertung als nachhaltig zu bewerten, während Holzabfälle aus dem Wald schädlich und nicht nachhaltig seien, sei nicht nachzuvollziehen. Die Folgen dieser unterschiedlichen Deklaration sind fatal: Die Förderung der kommunalen Hackschnitzelanlagen würde entfallen; für dieses und das privat genutzte Holz müssten die Waldbesitzer und Nutzer künftig die CO2-Abgabe zahlen. Damit, so Nützel, sei auch der Waldumbau gefährdet. Die Diskussion der FBG-Mitglieder an den Tischen sah darin eine eindeutige Benachteiligung der Nebenprodukte aus dem Wald zugunsten von Nebenprodukten aus der Industrie. „Die Großen sollen’s Geschäft machen, wir sollen’s wieder zahlen“, so der Tenor vieler Beiträge. Forstdirektor Nützel forderte die Waldbesitzer auf, nicht nur Richtung Brüssel zu schauen, sondern auch nach Berlin. Die Bundesregierung wolle das gültige Bundeswaldgesetz ebenfalls verändern. „Auch hier ist Wachsamkeit geboten.“

Trockenheit macht dem Wald zu schaffen

„Zum Glück regnet es!“ Mit diesen Worten machte Nützel nicht nur aufs aktuelle Wetter, sondern auch auf die natürlichen Bedrohungen aufmerksam. Die Wasserwirtschaftsämter hatten in den vergangenen Wochen vermehrt auf historische Tiefststände beim Grundwasser hingewiesen. Das gelte auch vielerorts im Allgäu bis auf einen Streifen zwischen Memmingen und Krumbach zwischen den Flüssen Iller und Wertach. Der fehlende Schnee und Regen bringe vor allem die Grundwasserstände im sonst eher gut versorgten Süden Bayerns unter Druck.

FBG Memmingen ist gut aufgestellt

Die FBG Memmingen ist jedoch nach den Worten von Geschäftsführer Theo Sommer gut aufgestellt. Der Waldumbau gehe auf hohem Niveau weiter, in 2022 wurden über 95.000 Forstpflanzen vermittelt, das waren gut 50.000 mehr als im Vorjahr. Dabei betrug der Laubholzanteil inklusive der Weißtanne 62 Prozent. Die FBG erfährt nach wie vor weiteren Zuspruch von Waldbesitzern. Im vergangenen Jahr gab es saldiert einen erneuten Zugang von 20 Mitgliedern auf aktuell mittlerweile 2.389 Waldbesitzer mit einer Waldfläche von fast 13.000 Hektar Wald.

Holzmarkt mit Unsicherheiten für die Zukunft

Die Preisentwicklung, die die FBG bei der Holzwertung nutzen konnte, stieg im vergangenen Jahr sowohl beim Rundholz als auch beim Faserholz deutlich an. Das Käferholz war wegen des noch rechtzeitig eintreffenden Regens im Herbst deutlich rückläufig. In den Jahren 2018 und 2019 lag das Käferholz noch zwischen 20.000 und 30.000 Festmeter, in 2022 waren es nur noch 3.800 Festmeter. Entsprechend günstig verlief auch die wirtschaftliche Entwicklung, sowohl beim Verein als auch der vereinseigenen GmbH konnten Gewinne erzielt werden. Der Haushaltsplan für das neue Jahr sieht ebenfalls eine leichte Überdeckung vor. Die FBG sei gut aufgestellt, auch wenn derzeit einige Unsicherheiten den Holzmarkt prägten. Beim Rundholz äußere sich das vor allem in späteren Verträgen mit kürzeren Laufzeiten. Beim Faserholz zeige sich vor allem der Energiepreis bedingte Auftragsrückgang in der Papierindustrie als schwierig. Absatzmöglichkeiten beim Faserholz gäbe es derzeit nur in äußerst begrenztem Umfang und zu deutlich reduzierten Preisen.

