Regionales Wirtschaftsforum zu Gast in Ungerhausen

Von: Tom Otto

Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler war Gastredner des diesjährigen Wirtschaftsforums. Er stellte den gut 200 Gästen seine Interpretationen und Mutmaßungen über den weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges vor. © Tom Otto

Ungerhausen - Zum elften Mal trafen sich die Wirtschaftsvertreter und Politiker aus der Region auf Einladung des Landkreises Unterallgäu und der Stadt Memmingen. In diesem Jahr war die Alois Müller GmbH in Ungerhausen Gastgeber der „Dialogplattform“, die den etwa 200 Hundert Interessierten den Austausch über aktuelle Themen ermöglichen will. Hauptredner des Abends war der Politikwissenschaftler Professor Herfried Münkler mit seinem Gastvortrag zur aktuellen Lage vor dem Hintergrund des Ukrainekrieges.

Landrat Alex Eder bezeichnete in seinem Grußwort den regionalen Mittelstand als „Garanten des Fortschritts“, der auch im Unterallgäu zur Prosperität beiträgt. Die etwa 7.000 Betriebe mit ihren 75.000 Arbeitsplätzen haben den Landkreis in der aktuellen Prognos-Studie über die Zukunftssicherheit auf Platz 37 von über 400 deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten gebracht, in Bayern rangiert das Unterallgäu sogar auf Platz 5. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise forderte Eder mehr Verlässlichkeit der Bundespolitik und weniger politische Ideologie. Energiesicherheit und Wettbewerbsfähigkeit seien wichtiger als parteipolitische Wahlkampftaktik, so Eder. Memmingens 2. Bürgermeisterin Margaretha Böckh lobte Gastgeber Andreas Müller für seine Tatkraft und zukunftsweisenden Energiekonzepte, die auch in Memmingen schon länger Früchte tragen.

Mehr Verlässlichkeit der Politik gefordert

Gastgeber Andreas Müller, Geschäftsführer der Alois Müller GmbH, bekräftigte in seiner Begrüßung die Notwendigkeit, die anstehenden Probleme selbst zu lösen und nicht auf die Politik zu warten. Er beschrieb einige Beispiele in der Region, in der die Kommunen ihren Energiebedarf nachhaltig und in Eigenregie managen. Mit dem Biomasse-Heizkraftwerk könnten beispielsweise alle Industriebetriebe im Memminger Süden und Benningen mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Auch die geplante Photovoltaikanlage im Westen von Heimertingen soll im kommenden Jahr aufgestellt werden. Darüber hinaus soll dort auch ein Blockheizkraftwerk entstehen, das den Ort mit einem Nahwärmenetz versorgt. Zum geplanten Gesamtkonzept gehört weiter auch eine große Elektro-Tankstelle für Kraftfahrzeuge und am Ende auch die Produktion von „grünem“ Wasserstoff. Auch die regionale Politik könne hierbei zum Beispiel mit schnelleren Genehmigungsverfahren helfen.

Während Alex Eder, Margaretha Böckh und Andreas Müller Möglichkeiten des Handelns vor Ort aufzeigten, entwarf Gastredner Münkler seine Sicht auf die aktuelle Lage des Ukraine-Krieges. Eine Rückkehr zu den Verhältnissen vor dem Krieg werde es nicht geben, so Münkler, der Höhepunkt unseres Wohlstandes sei für Jahrzehnte überschritten. Eine Beendigung des Krieges sei nicht durch einen Friedensvertrag, sondern allenfalls durch einen noch auszuhandelnden Waffenstillstand erreichbar.