Rettungsdienstbereich Donau-Iller wird Region der Lebensretter

Bei der Auftaktveranstaltung im Steinheimer Dorfgemeinschaftshaus. © Alwin Zwibel

Steinheim/Memmingen – Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zählt jede Sekunde. Es muss deshalb umgehend, noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes, mit der Wiederbelebung begonnen werden. In Deutschland geschieht dies jedoch nur in etwa 40 Prozent der Fälle. Würde immer sofort mit der Herzdruckmassage begonnen werden, könnten allein in der Bundesrepublik jährlich schätzungsweise 10.000 Leben zusätzlich gerettet werden.

Als Region der Lebensretter soll dieser Umstand im Rettungsdienstbereich Donau-Iller (Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und Stadt Memmingen) nun verbessert werden. Ab diesem Sommer können qualifizierte Ersthelfer, die sich zufällig in der unmittelbaren Nähe von Patienten mit einem Herz-Kreislauf-Stillstand aufhalten, per App zum Notfallort alarmiert werden. Der Verein Region der Lebensretter e.V. betreibt seit 2018 ein solches Smartphone-basiertes Ersthelfer-Alarmierungssystem.

Für die Einführung des Systems im Bereich Donau-Iller gründete sich Anfang letzten Jahres eine ehrenamtliche Projektgruppe. Seitdem wurde das Projekt den Verbandsräten in der Sitzung des Zweckverbands für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Donau-Iller, dem Gesundheitsauschuss des Memminger Stadtrats sowie auf Versammlungen den Kommandanten im Unterallgäu und Günzburg vorgestellt.

Für die Startfinanzierung konnten bereits einige Spenden gesammelt werden. Staatsminister Klaus Holetschek (CSU) hat zudem die Schirmherrschaft für die Einführung des Systems in der Region Donau-Iller übernommen.

Zum Auftakt hatte die lokale Projektgruppe des Vereins in das Steinheimer Dorfgemeinschaftshaus geladen. Über 40 Vertreterinnen und Vertreter aller Hilfsorganisationen, Rettungsdienste, Kliniken und Feuerwehren sowie weitere Beteiligte verfolgten die Präsentation und beteiligten sich rege am Austausch. In seiner Videobotschaft sagte Holetschek seine Unterstützung zu: „Ich freue mich, dass die Regierungsfraktionen auf meine Anregung hin 20.000 Euro für die Region der Lebensretter zur Verfügung gestellt haben.“

Vereinsvorsitzender Prof. Dr. med. Michael Müller übermittelte ebenfalls in einem Videogruß seinen Dank an alle Beteiligten und betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit, um das ehrgeizige Ziel zu erreichen.

Ab Anfang Mai können sich qualifizierte Helfende aus den Blaulichtorganisationen und Klinken registrieren. Im Sommer soll dann der Startschuss zur Alarmierung in der Integrierten Leitstelle Donau-Iller in Krumbach fallen. Aktuelle Infos zum Projektstand in der Region und Kontaktdaten sind auf der Website des Vereins regionderlebensretter.de/donau-iller/ abrufbar.

