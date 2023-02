Reminiszenz an Abfassung der 12 Bauerartikel: GenussArt lagert besonderen Whisky ein

Als Reminiszenz an die Abfassung der „12 Bauerartikel“, die sich 2025 zum 500. Mal jährt, wurde ein großes Eichenfass mit „Frey seyn 1525 Single Malt Whisky“ in Memmingens evangelischer Stadtkirche St. Martin eingelagert. Hier darf er jetzt 24 Monate lagern. © Privat

Memmingen - Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Am 26.1.2023 wurde ein großes Eichenfass mit Whisky in Memmingens evangelischer Stadtkirche St. Martin eingelagert. Dort darf der Whisky 24 Monate lagern, bis er im Jahr 2025 abgefüllt werden wird.

Mit diesem Whisky flankieren die Betreiber von „GenussArt“ in Memmingen das 500-jährige Jubiläum der 12 Bauernartikel, das im Jahr 2025 begangen wird. Der Whisky soll als eine Reminiszenz an den Mut und die Tatkraft der Bauern verstanden werden, die im Jahr 1525 mit der Niederschrift der „12 Artikel“ ihre persönliche Lebenssituation verbessern wollten und deutlich machten, dass ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung bis zum heutigen Tag keine Selbstverständlichkeit ist.

Zahlreiche Gäste fanden sich zu einer launigen Feierstunde in der Martinskirche ein. Dort, wo bereits Christoph Schappeler predigte, der an der Formulierung der Bauernartikel maßgeblich beteiligt war. Die beiden Initiatoren des „Frey seyn“-Whiskys, Harald Wiedemann und Bernd Walcher von GenussArt, dankten Dekan Schieder, der dieses Projekt unterstützt, in dem er das Aufstellen des Fasses möglich machte. Er freue sich, Themen wie „leben in Freiheit“ und „gleiche Rechte für alle Menschen“ auch mit dieser ungewöhnlichen Aktion in das Bewusstsein der Menschen transportieren zu können.

Die Teilnehmer kamen in den Genuss, den „jungen“ Whisky zu verkosten. Jetzt schaut man voller Spannung auf das Ergebnis in zwei Jahren. Schon jetzt ist der limitierte „Frey seyn 1525 Single Malt Whisky“ eine Rarität und kann bei GenussArt ab sofort in Form eines Gutscheins bezogen werden.

(MK)

