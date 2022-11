Richtfest beim neuen VR-Bank-Gebäude in Memmingerberg

Von: Tom Otto

Beim ersten der drei VR-Gebäude am Flughafen-Kreisel konnte bereits Richtfest gefeiert werden. Hier werden neben der neuen VR-Bank-Filiale auch eine Apotheke, Arztpraxen und andere gesundheitsnahe Dienstleistungen einziehen. © Tom Otto

Memmingerberg - Jan Wanner, Vorstand der VR Bank Memmingen eG, war sichtlich guter Laune, als er am vergangenen Wochenende das Richtfest des ersten VR-Gebäudes am großen Flughafen-Kreisel feiern konnte. Auf dem Areal neben der Feneberg-Filiale an der Ortskante von Memmingerberg entstehen insgesamt drei moderne Büro- und Geschäftsgebäude.

Wanner freute sich, dass das Richtfest noch vor dem Winterbeginn stattfinden konnte. Er zeigte sich auch erleichtert, dass die VR-Bank sich angesichts der Preissteigerungen am Bau und der aktuellen Krise „noch rechtzeitig getraut hatte, die Pläne für das Areal umzusetzen“. Dort werden nun barrierefreie Praxis-, Büro- und Einzelhandelsflächen sowie eine Tiefgarage und oberirdische Stellplätze geschaffen.

Im ersten der drei Gebäude werden künftig auf einer Fläche von 3700 Quadratmetern Büro- und Praxisflächen mit gesundheitsnahem Hintergrund sowie eine neue Filiale der VR-Bank Memmingen eG beheimatet sein. Neben der Bankfiliale werden auch eine Apotheke und Arzt-Praxen einziehen. Dieses Gebäude wird voraussichtlich im Spätsommer beziehungsweise zum Herbstanfang 2023 fertig gestellt sein und bezogen werden.

Das zweite anschließende Gebäude wird dann gegen Ende des kommenden Jahres fertig sein und die neue Verwaltungszentrale der VR-Bank samt Büros auf 3900 Quadratmetern beherbergen. Das dritte Haus wird mit weiteren 3900 Quadratmetern für eine flexible Nutzung für gewerbliche Mieter voraussichtlich Ende 2023 zur Verfügung stehen.

Begleitet wird das Bauvorhaben vom Architektenbüro Fischer Architekten GmbH, von der Firma Max Wild GmbH und der Bietergemeinschaft aus den beiden regionalen Unternehmen Kutter GmbH & Co. KG und Josef Hebel GmbH & Co. KG. Auch die übrigen Baudienstleister von den Bauelementen und Fenster von Zettler Bau über die Energie- und Leitungsstruktur von econ und Alois Müller bis hin zur Landschaftsgestaltung im Außenbereich kommen alle aus der Region, betonte Vorstand Jan Wanner.