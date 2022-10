Rino Bernardi erhält Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen

Bürgermeister Andreas Denzel (rechts) überreichte die Bürgerehrennadel und eine Urkunde an Rino Bernardi (Mitte). Mit dem Jubilar freut sich der Vorsitzende des Ochsenhauser Partnerschaftskomitees, Lothar Merk (links). Im Bildhintergrund ist Sohn Manuel Bernardi zu sehen. © Alfred Biener

Ochsenhausen - Eine ganz besondere Geburtstagsüberraschung hatte Ochsenhausens Bürgermeister Andreas Denzel im Gepäck: Er überreichte Rino Bernardi zu dessen 70. Geburtstag die Bürgerehrennadel der Stadt Ochsenhausen.

Das Stadtoberhaupt würdigte das vielfältige Engagement des „König des Eises“ in seiner Wahlheimat Ochsenhausen. „Du hast ein sehr großes Herz und bringst Dich vorbildlich in der Gesellschaft ein,“ lobte Denzel den weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Eisdielenbesitzer. Stets habe Bernardi neben dem Betrieb seiner Eisdiele auch als Förderer des Sports und junger Talente gewirkt. Motorradsportler wie Dirk Raudies, Philipp Öttl, Gerd Riss oder Sandro Cortese verdankten dem Wahl-Ochsenhauser einen großen Teil ihrer Karrieren. Doch auch der Radsportclub Biberach und die Tischtennisfreunde TTF Liebherr Ochsenhausen hätten in Rino Bernardi einen großzügigen Unterstützer gefunden.

Als besonders legendär bezeichnete Denzel die „Auto-Events“, die dank Rino in Ochsenhausen stattgefunden hätten: von Treffen PS-starker Luxus-Sportwagen über eine Parade alter Fiat 500 bis zu einem Vespa-Treffen, das im kommenden Jahr stattfinden solle.

Die Auszeichnung mit der Bürgerehrennadel habe sich Rino Bernardi jedoch in erster Linie dadurch verdient, dass er darüber hinaus seit 22 Jahren ehrenamtlich im Partnerschafts-

komitee der Stadt Ochsenhausen mitarbeite. Bei Besuchen aus der italienischen Partnerstadt Subiaco seien nicht nur die leckeren Eistorten gefragt, sondern vor allem auch Übersetzertätigkeiten. Für das große ehrenamtliche Engagement dankte der Gemeinderat mit der Bürgerehrennadel. Der sichtlich gerührte Rino Bernardi freute sich über die Auszeichnung und ließ sich die Nadel stolz ans Revers heften. (Me)