Verein Stolpersteine in Memmingen stellt sich neu auf

Der neue Vorstand des Vereins Stolpersteine in Memmingen wurde in der Staatlichen Realschule gewählt. Das Bild zeigt (von links) Dr. Hans-Martin Steiger (Beisitzer), Walter Stenzel (Kassierer), Rolf Spitz (Vorsitzender), Andrea Wanner (Beisitzerin), Dr. Thomas Epple (stellv. Vorsitzender), Stefan Nielsen (Schriftführer) und Rolf Kleidermann (Kassenprüfer). Nicht auf dem Bild sind Jörg Link (Beisitzer) und Egon Sterzer (Kassenprüfer). © Gunderlach

Memmingen - Am Dienstagabend (26.4.2022), dem 77. Jahrestag der Befreiung Memmingens im 2. Weltkrieg, wählten knapp 20 anwesende Mitglieder des Vereins Stolpersteine e.V. einen neuen Vorstand. Rolf Spitz, Gründungsmitglied des Vereins und langjähriger Memminger Stadtrat, übernahm die Nachfolge des im November 2021 unerwartet verstorbenen Helmut Wolfseher.

Zunächst stand die Jahreshauptversammlung aber ganz im Zeichen des Verstorbenen. Dieser war treibende Kraft und am 27. Juni 2013 Gründer des Vereins Stolpersteine in Memmingen. Bis heute wurden rund 150 Steine in der Stadt verlegt. Mit diesen wird an Menschen erinnert, die von den Nationalsozialisten verfolgt, deportiert und ermordet wurden. Sie werden meist vor den letzten Wohnorten der Opfer platziert. Stolpersteine werden in ganz Deutschland und vielen anderen Ländern verlegt.



Der 3. Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger erinnerte in einer Rede an Helmut Wolfseher als den „Motor des Vereins“, der „unermüdlich und mit großer Leidenschaft gegen das Vergessen der Gräueltaten der Nationalsozialisten in Memmingen“ kämpfte. Doch auch darüber hinaus hinterließ Wolfseher als Gründer des Parterretheaters im Künerhaus (PiK) und Kabarettist, der die Memminger Politik und Kulturszene aufs Korn nahm, Spuren. 1995 wurden er und seine Frau Ilse mit dem Kulturpreis der Stadt Memmingen ausgezeichnet. Auch Oberbürgermeister Manfred Schilder würdigte in seiner Grußbotschaft die großen Leistungen von Wolfseher und dem ganzen Verein. Er betonte: „Wie wichtig der Einsatz gegen das Vergessen dessen, was nicht vergessen werden darf, ist, zeigt sich gerade in den heutigen Stunden.“



Bei den anschließenden Vorstandswahlen wurde Rolf Spitz, bisheriger Beisitzer im Vorstand, einstimmig als Nachfolger gewählt. In einer kurzen Vorstellung erzählte Spitz, dass er noch im Beisein Wolfsehers in einer Sitzung gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, dessen geplante Nachfolge zu übernehmen. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde der Deutsch- und Geschichtslehrer Dr. Thomas Epple, bisheriger Schriftführer und ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins, gewählt. Komplettiert wird der neue Vorstand von Walter Stenzel als Kassierer, Stefan Nielsen als Schriftführer sowie Dr. Hans-Martin Steiger, Andrea Wanner und Jörg Link als Beisitzer. Kassenprüfer bleiben Egon Sterzer und Rolf Kleidermann.



Großen Applaus gab es für alle Gewählten. Insbesondere gedankt wurde noch einmal Walter Stenzel, der als bisheriger stellvertretender Vorsitzender nach dem Tod Wolfsehers kommissarisch die Vereinsführung übernahm. Außerdem wurde die Zustimmung von Jörg Link, Schulleiter der Staatlichen Realschule, sich als Beisitzer wählen zu lassen, mit großer Freude aufgenommen. Zwischen dem Verein Stolpersteine und der Schule besteht eine enge Verbindung. Die Schülerinnen und Schüler putzen beispielsweise regelmäßig die Stolpersteine in Memmingen und haben dafür sogar ein eigenes ökologisches Putzmittel entwickelt.



Nach den Wahlen wurde noch über eine Satzungsänderung abgestimmt. Im Anschluss gab es einen Input aus dem Stadtmuseum Memmingen über die Veranstaltung „VerVolkt II“, die am 15. Mai im Dietrich-Bonhoeffer-Haus eröffnet wird, sowie weitere Veranstaltungen, die für das Jahr geplant sind. Der Leiter des Kulturamts Memmingen, Dr. Hans-Wolfgang Bayer, berichtete außerdem über das Projekt Strafgefangenenlager Stalag VII b in Memmingen. Dieses wurde ebenfalls noch von Helmut Wolfseher initiiert und soll die Erforschung der Kriegsgefangenschaft und Zwangsarbeit in Schwaben voranbringen. Nach rund zwei Stunden beendete der neue Vorsitzende Rolf Spitz die Veranstaltung.

