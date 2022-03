Rund 1.000 Teilnehmer bei Memminger Friedensdemo

Von: Tom Otto

Teilen

Das breite Bündnis der Organisatoren der Memminger Friedensdemo zeigte sich auch in unterschiedlichen Transparenten unter den Teilnehmenden. Neben vielen Ukrainischen Flaggen als Solidaritätsbekundung waren auch deutliche politische Forderungen und Statements zu sehen, die nicht nur den Krieg an sich, sondern auch die Aufrüstung kritisierten. © Tom Otto

Memmingen - Das Aktionsbündnis „Memmingen hält zusaMMen“ rief für vergangenen Freitag (4.3.2022) zu einer Friedensdemo mit Kundgebung auf dem Schrannenplatz auf. Etwa Tausend Menschen folgten dem Aufruf des breiten Bündnisses gesellschaftlicher Gruppen und Repräsentanten und demonstrierten am Abend in der Innenstadt.

Mit scharfen und deutlichen Worten verurteilten die verschiedenen Rednerinnen und Redner den Einmarsch russischer Truppen, Bombenangriffe auf zivile Ziele und den „aggressiven Nationalismus“ des russischen Präsidenten Putin. Die Menschen dürften nicht zum Spielball geopolitischer Interessenskonflikte gemacht werden. Um eine menschenwürdige und grenzüberschreitende Konfliktlösung zu erreichen, sei ein Ausbruch aus der Eskalationsspirale der Gewalt dringend erforderlich.



„Fassungslos und wütend“ angesichts der brutalen Gewalt in der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder zeigte sich „fassungslos und wütend“ angesichts der brutalen Gewalt auch in der ukrainischen Partnerstadt Tschernihiw. Noch einen Tag vor der Invasion der russischen Truppen habe er mit seinem Bürgermeisterkollegen dort online konferiert und gemeinsam haben sie gehofft, dass es keinen Krieg geben werde. Schilder dankte auch den vielen Memmingern und ihrer Hilfsbereitschaft. Auf dem Spendenkonto „Memmingen hilft“ seien am Freitag bereits über 40.000 Euro eingegangen, mit denen nun Hilfsgüter gekauft und in die Ukraine geschickt werden.

Die Partnerstadt Tschernihiw ist eine Großstadt mit etwa 300.000 Einwohnern im Norden der Ukraine an der belarussischen Grenze und war bisher ein bedeutender Standort der Ukrainischen Armee.



Diskriminierung von Russen und russisch-sprechenden Menschen fehl am Platze

In der Kritik der Rednerinnen und vieler Teilnehmenden stand auch die beschlossene Aufrüstung der Bundeswehr. Die Allgäuer Bundestagsabgeordnete Susanne Ferschl (Die Linke) verurteilte das angekündigte Aufrüstungspaket von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr und die weiter stark ansteigenden Ausgaben der so genannten „2 Prozent-Rüstungsausgaben“ im Bundeshalt. Diese hohen Ausgaben würden nichts an der aktuellen Situation der Gewalt verändern und würden dringend in anderen Bereichen unserer Gesellschaft gebraucht. Bundestags Vize-Präsidentin Petra Pau (Die Linke) forderte Solidarität mit denen, die sich in der Ukraine und in Russland gegen die Aggression stellten. Sie stellte auch fest, dass Putin nicht mit den Russen gleichzusetzen sei und eine Diskriminierung von Russen und russisch-sprechenden Menschen fehl am Platze sei.



Breites Bündnis bei der Kundgebung

Neben den genannten Personen nahmen an der Kundgebung auch weitere politische Amtsträger teil, dazu gehörten auch die zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, der Bundestagsabgeordnete Stephan Stracke (CSU) sowie Memmingens Altoberbürgermeister Dr: Ivo Holzinger.



Lesen Sie auch Protest-Demo am Tegernsee: Deutliche Botschaft an Oligarch Usmanow - Riesiges Medienecho Die von Thomas Tomaschek (Grüne) angestoßene Protest-Kundgebung in der Rottacher Kuranlage ließ schon im Vorfeld die Wogen hoch schlagen. Die Demo ist als Botschaft an den Oligarchen Alischer Usmanow gedacht: Stopp Putin! Protest-Demo am Tegernsee: Deutliche Botschaft an Oligarch Usmanow - Riesiges Medienecho Wieder Demos gegen Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland Erneut protestieren Menschen in ganz Deutschland gegen Corona-Maßnahmen. In vielen Städten gibt es aber auch Widerstand. In Düsseldorf zeigen auch Politiker sogenannten Querdenkern die „rote Karte“. Wieder Demos gegen Corona-Maßnahmen in ganz Deutschland

Dem Aktionsbündnis „Memmingen hält zusaMMen“ gehören neben anderen an: Die Parteien CSU, SPD, Die Grünen, ÖDP, Die Linke, V-Partei, Jusos, Junge Union, Linksjugend Solid, Bündnis für Demokratie und Menschenrechte, DGB, Gewerkschaft NGG, Katholische Arbeitnehmerbewegung, Katholische Landjugendbewegung, Naturheilverein Memmingen, Frauennetzwerk, Kaminwerk, Attac, Soziokultureller Verein, Fußballclub Inter.

Tschernihiw-Spendenkonto Memminger Bürgerinnen und Bürger, die die Menschen in der Partnerstadt Tschernihiw unterstützen wollen, können dies mit einer Spende auf das Konto „Memmingen hilft“ tun. Das Konto ist bei der Sparkasse Schwaben-Bodensee eingerichtet und hat die Bankverbindung: IBAN: DE 88 7315 0000 0010 5447 24, BIC: BYLA DEM1 MLM.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!