Sand- und Kieswerk Aitrach baut weitere Photovoltaikanlage

Von: Olaf Schulze

Auch auf der neuen Photovoltaikanlage werden künftig wieder Schafe weiden, wie bereits auf dem ersten Solarfeld, das im Jahr 2012 errichtet wurde. © Olaf Schulze

Aitrach - 1,5 Hektar misst die beantragte neue Photovoltaik-Freiflächenanlage, die an die bereits bestehenden mehreren Anlagen des Sand- und Kieswerkes Aitrach GmbH & Co. KG anschließt, die insgesamt etwa 989 KWp an Leistung erbringt, überwiegend zum Eigenbedarf.

Diese soll hierfür im südlichen Bereich nach Osten hin erweitert werden. Im Zuge des Verfahrens „Großflächige Photovoltaikanlage An der Chaussee, 3. Erweiterung“ soll zudem auch für das Pumpwerk der Aitracher Wasserversorgung eine PV-Anlage mit einer Leistung von 67,80 KWp entstehen. Dazu pachtet die Gemeinde das Grundstück und baut ihren Teil der PV-Anlage aber selber. Technisch gesehen ist es daher eine eigene Anlage der Gemeinde. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 101.000 Euro. Zu diesen beiden Vorhaben erteilte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung ein einstimmiges Votum.

Bürgermeister Thomas Kellenberger berichtete ausführlich darüber und betonte die kommunalpolitischen Ziele, wonach die Gemeinde einen Beitrag zur Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im Gemeindegebiet leisten möchte. Aktuell wird die Fläche, auf der vorher Sand und Kies abgebaut wurden, als Schlammbecken genutzt. Laut Abbaugenehmigung sind die Flächen größtenteils so zu rekultivieren, dass landwirtschaftliche Grünflächen entstehen. Zur freien Landschaft soll daher eine Eingrünung erfolgen, die dann auch als Schafweidefläche genutzt werden könne, so der Gemeindechef, der das ganze Vorhaben als eine “einmalige Chance” bewertete.

Das Pumpwerk für die Wasserversorgung der Gemeinde ist auch nach erfolgter Erneuerung der Pumpen einer der größten Stromverbraucher in Aitrach. Die Einsparungen durch die PV-Anlage bringe den Verbrauchern erhebliche Einsparungen, diese würden dann 1:1 auf die Gebührenzahler umgelegt.

Da sich das Grundstück nicht im Eigentum der Gemeinde befinde und unter anderem eine gemeinsame Zaunanlage erstellt werde, wird daher zusätzlich ein Pacht- und ein Organisationsvertrag mit dem Sand- und Kieswerk abgeschlossen, so Kellenberger. Der Gemeinderat begrüßte die angestrebte Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung und befürwortete die Ansiedlung und Erweiterung der PV-Anlage.

