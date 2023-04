„Alten Rathaus“: Amendinger feiern Richtfest

Von: Rainer Becker

Traditioneller Brauch: Den Richtspruch übernahm Thomas Merk von der Zimmerei Hölzle. © Becker

MM-Amendingen – Ein Meilenstein ist geschafft: Die Sanierung und der Umbau des „Alten Rathauses“ in Amendingen schreitet voran und das Richtfest wurde gefeiert. Das war nicht der einzige Lichtblick an diesem Tag: Sogar die Sonne ließ sich blicken und schien auf die versammelten Gäste, Baustellenbeteiligte, Prominente und die historische Fassade.

Doch bis zur Fertigstellung des rund sechs Millionen teuren Projektes wird noch etwa ein Jahr vergehen. Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, die selbst in dem Memminger Stadtteil wohnt, erläuterte die Geschichte des Rathauses. Bis zum Verkauf an die damals noch selbständige Gemeinde Amendingen im Jahre 1954 gehörte der Hof der Familie Roth. Viele erinnern sich an den legendären Fußballspieler Franz „Bulle“ Roth. Im Laufe der späteren Jahre wurde das Anwesen vielfach genutzt: Es beherbergte zeitweise Sitzungsräume für den Bürgerausschuss, eine Postfiliale, eine Pfarrbücherei und eine Bankfiliale. Mit der Eingemeindung im Jahre 1972 übernahm Memmingen auch das „Alte Rathaus“. Bis 2017 war in dem Gebäude ein Straßenverkehrsamt sowie ein Veterinärsamt untergebracht.



Wie Böckh berichtete, gab es nach dem Auszug der Feuerwehr im Jahr 2019 viele Überlegungen zur weiteren Nutzung des Gebäudekomplexes. Nach gründlichen Überlegungen hatte sich damals der Stadtrat zu einer umfangreichen und vollständigen Kernsanierung ab dem Jahr 2022 entschlossen. Das Gebäude bleibt dadurch erhalten, wird somit komplett saniert und erhält einen Anbau sowie einen neuen Dachstuhl. Zukünftig soll dort wieder – wie bisher – ein Straßenverkehrsamt und ein Veterinärsamt untergebracht sein. Auch Räume für den Kindergarten und ein Proberaum für den Musikverein finden Platz in dem Gebäude. Die Musikerinnen und Musiker stellten beim Richtfest auch gleich ihr musikalisches Können unter Beweis.



Uta Koch, Projektleiterin der Stadt Memmingen berichtete, dass außer dem Architekturbüro Jakob, der Zimmerei Hölze und der Bauunternehmung Kutter, bereits 40 Firmen mit der Ausstattung der Umbaumaßnahmen beauftragt wurden.



Oberbürgermeister Jan Rothenbacher zeigte sich in seiner Ansprache erfreut darüber, dass die umfangreichen Baumaßnahmen von der Amendinger Bürgerschaft so positiv aufgenommen wird.

