Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu: Seit 25 Jahren im Einsatz für schwerkranke und sterbende Menschen

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Teilen

Im Rahmen des Festaktes wurden vier Gründungsmitglieder des Sankt Elisabeth Hospizvereins (SEH) in der Kirche St. Martin in Memmingen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das Bild zeigt (von links) Alfons Bauer (2. Vorsitzender SEH), Veronika Adelwarth, Annerose Böhm, Dr. Hildegard Schopper, Karl Peter Neudegger (1. Vorsitzender SEH) und Franz-Josef Schopper. © Gunderlach

Memmingen - 1995 wurde der Sankt Elisabeth Hospizverein Memmingen-Unterallgäu e. V. gegründet. 2022 feierte der gemeinnützige Verein – aufgrund der Corona-Maßnahmen mit zweijähriger Verspätung – in der Memminger Kirche St. Martin unter dem Motto „25+“ einen Festabend zu Ehren seines 25-jährigen Bestehens.

Zu Beginn gab es einen ökumenischen Dankgottesdienst, den der Hausherr, Dekan Christoph Schieder, und Dekan Andreas Straub aus Mindelheim gemeinsam leiteten. Neben zahlreichen Mitgliedern, haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie interessierten Gästen waren auch einige bekannte Gesichter aus Politik und Gesellschaft da. So saß der bayerische Gesundheitsminister und Memminger Landtagsabgeordnete Klaus Holetschek in der ersten Reihe. Ebenfalls anwesend waren Margareta Böckh, 2. Bürgermeisterin der Stadt Memmingen, und der stellvertretende Landrat des Unterallgäus, Michael Helfert aus Mindelheim.



Unterstützung in der letzten Lebensphase und bewusst Abschiednehmen

Der Wunsch, einen ökumenischen Gottesdienst abzuhalten, war dem Hospizverein sehr wichtig. „Wir sind für jeden Menschen da, der unsere Unterstützung benötigt, unabhängig von Religion oder sonstigen Zugehörigkeiten“, betonte Karl Peter Neudegger, erster Vorsitzender des Sankt Elisabeth Hospizverein. Besonders eindrücklich war während des Gottesdienstes, als mehrere Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter erzählten, warum sie sich für diese Aufgabe entschieden haben. So erklärte ein Hospizbegleiter: „Das bewusste Abschiednehmen, das Sterben als Teil des Lebens, wurde an den Rand der Gesellschaft gerückt. Ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen sich mit diesem unausweichlichen Moment bewusst auseinandersetzen.“ Eine andere Hospizbegleiterin berichtete: „Bei mir war ein persönliches Ereignis, eine schwere Krankheit, Auslöser, dass ich mich mit meinem Lebensende beschäftigte. Gerade in ihrer letzten Lebensphase sind Menschen auf Unterstützung angewiesen – diese möchte ich geben.“



Ehrenamtliche Hospizbegleiter informieren und klären auf zu den Themen Sterben, Tod und Trauer

Diese Begleitung von Menschen bis zu ihrem Tod ist ein wichtiges Ziel des Hospizvereins. Außerdem möchte der Verein informieren und aufklären zu den Themen Sterben, Tod und Trauer. Um das zu schaffen, ist ein Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Memmingen und dem gesamten Unterallgäu im Einsatz. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter begleiten beispielsweise kostenfrei Schwerkranke und sterbende Menschen und ihre Familien, machen Besuche im Kranken- oder Pflegeheim, nehmen sich Zeit für Gespräche oder hören einfach nur zu. Rund 70 Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter sind aktuell in der Region Memmingen-Unterallgäu für den Sankt Elisabeth Hospizverein im Einsatz.



Wo Wissenschaft und Medizin an ihre Grenzen stoßen, braucht der Mensch den Menschen mehr denn je.

Nach dem Gottesdienst startete der zweite Teil des Festakts. Zunächst begrüßte Karl Peter Neudegger im Namen des Vereins alle Gäste. Im Anschluss blickte das Ehepaar Dr. Hildegard und Franz-Josef Schopper, beide 1995 Gründungsmitglieder, auf die ereignisreichen vergangenen Jahre zurück. Als besondere Momente hoben sie dabei beispielsweise die Entsendung der ersten 20 Hospizbegleiterinnen und Hospizbegleiter 1996 heraus oder die Ausstellung „Noch mal leben vor dem Tod“, die 2005 im Memminger Kreuzherrnsaal zu besichtigen war. 2010 gab es in Mindelheim das erste Hospizzimmer. Dabei handelt es sich um ein stationäres Angebot für Menschen in der letzten Lebensphase, welche sie aber nicht zuhause verbringen können und das daher in einem Pflegeheim untergebracht ist. Hospizzimmer sind gemütlich eingerichtete Einzelzimmer, in denen die Betroffenen und ihre Angehörigen einen Raum für sich haben. 2019 wurden weitere Hospizzimmer in Türkheim und Memmingen eröffnet. Ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des Sankt Elisabeth Hospizverein war, wie Franz-Josef Schopper berichtete, die Gründung der PALLIUM GmbH 2013 gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Memmingen. PALLIUM betreut sterbenskranke Menschen in Verbindung mit Fachärzten und Pflegekräften zuhause. „Wo Wissenschaft und Medizin an ihre Grenzen stoßen, braucht der Mensch den Menschen mehr denn je“, fasste Dr. Hildegard Schopper den Leitgedanken des Vereins seit einem viertel Jahrhundert zusammen.



Besondere Ehre für die Gründungsmitglieder

Nach ihrer Rede wurde dem Ehepaar Schopper eine besondere Ehre zuteil. Gemeinsam mit den weiteren Gründungsmitgliedern Annerose Böhm und Veronika Adelwarth wurden sie für ihren 25-jährigen Einsatz im Hospizverein zu Ehrenmitgliedern ernannt.



Jubiläumsspende der Stadt Memmingen und des Landkreises Unterallgäu

Zum Abschluss des Festabends gab es einen Sektempfang im Café Bienvenue. Hier sorgten Margareta Böckh und Michael Helfert für großen Applaus, als sie in ihren Grußworten auch eine Jubiläumsspende der Stadt Memmingen beziehungsweise des Landkreises Unterallgäu ankündigten. Damit war der Festabend offiziell beendet, für das restliche Jubiläumsjahr plant der Sankt Elisabeth Hospizverein aber noch weitere Veranstaltungen.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!