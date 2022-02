Schwäbische Polizei stellt neue Verkehrsunfallstatistik vor

Von: Tom Otto

Teilen

Laut der neuen Verkehrsunfallstatistik der Schwäbischen Polizei ist die Zahl der Verkehrstoten, die auf zwei Rädern unterwegs waren, im letzten Jahr weiter gestiegen. © Andreas Schulze

Memmingen - Die gute Nachricht zuerst: Im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben/Süd-West verloren im vergangenen Jahr erneut weniger Menschen durch Verkehrsunfälle ihr Leben. Zwischen Dillingen und Lindau verzeichnete die Polizei in 2021 mit 37 Verkehrstoten einen neuen Zehn-Jahres-Tiefststand. Was jedoch beunruhigend wirkt, ist die weiter gestiegene Zahl der Verkehrstoten, die auf zwei Rädern unterwegs waren.

Mit insgesamt 23 Gestorbenen stellen die Zweiradfahrer damit fast zwei Drittel aller Unfalltoten, mehr als die Hälfte davon auf normalen Fahrrädern und den Rädern mit Elektromotor, den so genannten Pedelecs.



Auffällig ist auch die Zahl der Schwerverletzten und Unfalltoten auf zwei Rädern bei den älteren Menschen. In beiden Kategorien liegt der Schwerpunkt in den Altersgruppen über 50 Jahren. Je älter die Zweiradfahrer sind, so Dr. Dominikus Stadler, der Leiter der Abteilung Einsatz im Polizeipräsidium, umso häufiger erleiden sie schwere Verletzungen bei Unfällen oder sterben dabei sogar. Bei den Pedelecfahrern stiegen bereits vor zwei Jahren die Zahlen um rund 40 Prozent auf 116 Schwerverletzte, im vergangenen Jahr erhöhte sich die Anzahl nochmals um mehr als 20 Prozent auf nunmehr 143 schwer verletzte Pedelecfahrer. Bei den klassischen Motorradfahrern ging die Zahl der Schwerverletzten im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls um rund vier Prozent auf 152 Personen nach oben.



Damit bestätigte sich nun auch mit harten Fakten, was der Verkehrsausschuss des Memminger Stadtrates bereits Ende des vergangenen Jahres kritisierte: Die wachsende Rücksichtslosigkeit und Unaufmerksamkeit von Zweiradfahrern im innerstädtischen Bereich, insbesondere bei E-Bikes. Die häufigsten Unfallursachen sind nach wie vor unangepasste Geschwindigkeit und vor allem im innerstädtischen Verkehr bei Zweiradfahrern überhöhter Alkoholkonsum. Stadler empfiehlt auch dringend das Tragen von Schutzhelmen und ein Fahrtraining wie es bei Kraftfahrrädern schon länger angenommen wird.



Im Unterallgäu stieg die Zahl der Verletzungen durch Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr um über zehn Prozent, während sie in Memmingen auf Vorjahresniveau blieb. Die Gesamtanzahl der Unfälle hat sich sowohl in der Stadt als auch im Unterallgäuer Umland wieder gesteigert, hat allerdings noch nicht wieder das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2019 erreicht. aber immer noch rund 13 Prozent weniger als 2019. Damit wurden der Polizei im Schnitt 72 Verkehrsunfälle täglich gemeldet, das sind zwei mehr als noch 2020.



Einer der größten Unfallschwerpunkte im Allgäu ist nach wie vor der Riedbergpass zwischen Balderschwang und Obermaiselstein, hier sind meist Motorradfahrer betroffen.