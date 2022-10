Memminger Bevölkerung altert „schneller“

Von: Tom Otto

Memmingen ist eine „zunehmende“ Kommune, die Bevölkerung wird in den kommenden Jahren voraussichtlich um knapp fünf Prozent wachsen. Die Steigerung geht vor allem auf die Zunahme der Altersgruppe der über 65-Jährigen zurück. © Privat

Memmingen - Im Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss der Stadt wurde Anfang der Woche das seniorenpolitische Gesamtkonzept einstimmig zur Vorlage für das Stadtrats-Plenum beschlossen. Ziel eines solchen Konzepts ist es, dass nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ die Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen zukunftstauglich gemacht wird.

Matthias Ellermann von der Seniorenfachstelle der Stadt stellte das knapp 200 Seiten umfassende Werk vor. Demnach gehört Memmingen zu den „zunehmenden“ Kommunen in Bayern. Die Anzahl der Einwohner wird in den kommenden 15 Jahren auf etwa 46.000 ansteigen. Allerdings vollzieht sich dies vor allem in der Altersgruppe 65 Jahre und älter, die in den nächsten Jahrzehnten um etwa ein Drittel ansteigen wird. In den potentiell erwerbsfähigen Altersgruppen verliert die Stadt jedoch um bis zu sieben Prozent. Eine stark gestiegene Lebenserwartung und niedrige, unter dem Selbsterhaltungsniveau liegende Geburtenraten, wie sie in Deutschland seit Ende der 1960er Jahre dauerhaft vorliegen, machen sich in der Maustadt deutlich bemerkbar.

„Demographische Herausforderung für die Stadtgesellschaft“

Aktuell bedeutet der Altenquotient in der Stadt, dass 36 Ältere auf 100 Erwerbsfähige kommen. Aufgrund der stark alternden Bevölkerung kommen in 15 Jahren etwa 50 alte Personen pro 100 Erwerbsfähige. Damit liegt die Stadt Memmingen leicht über dem bayerischen Durchschnitt. Der Altenquotient fungiert als Indikator für die Überalterung einer Gesellschaft ebenso wie als Index ihrer Leistungsfähigkeit. Die erwerbsfähige Bevölkerung investiert nicht nur in die Zukunft ihrer Kinder, sie kommt im Rahmen des Generationenvertrags auch für die Rente der älteren Bevölkerung auf. Berücksichtigt man auch die junge Generation unter 20 Jahren, die noch versorgt werden muss, steigt die Zahl der zu versorgenden Menschen auf 84 je 100 Erwerbsfähige von 20 bis 65 Jahren.

Folgen für Versorgungsstruktur

Das hat Folgen für die Versorgungsstruktur insbesondere im Gesundheits- und Pflegebereich. Die Anzahl der Fachärzte in Memmingen alleine für die Stadt sieht auf dem Papier noch gut aus. Berücksichtigt man jedoch, dass sie auch die Bevölkerung aus dem umliegenden Unterallgäu und auf der anderen Illerseite versorgen müssen, erklärt das auch die lange Wartezeiten und überfüllten Praxen. Die Versorgung mit Hausärzten grenze im Bereich Memmingen-Süd gar an Unterversorgung, so Matthias Ellermann. Die Versorgungsregion Memmingen-Nord ist – gemessen am Durchschnittsalter der Mediziner – eine überalterte Region: 60 Prozent der Ärzte sind aktuell älter als 55 Jahre.

Da sich Apotheken aus naheliegenden Gründen gerne in der Nähe der Arztpraxen niederlassen, sieht die Versorgungsqualität bei der formalen Facharztdichte in Memmingen noch vergleichsweise gut aus. Seit 2008 ist die Anzahl der Einwohner je öffentlicher Apotheke in der Stadt um mehr als ein Drittel gestiegen: Gegenwärtig versorgt eine Apotheke in Memmingen durchschnittlich 2.922 Einwohner und liegt damit schwabenweit an der Spitze.

Pflegebedarfsplanung erstellt

Insgesamt wurden sechs Themenschwerpunkte entwickelt und zusätzlich eine Pflegebedarfsplanung erstellt. Die sechs Themenschwerpunkte sind: Gesundheitsversorgung, Barrierefreiheit und Mobilität, Wohnen, Kontakte, Teilhabe und Engagement, Digitalisierung sowie die Vorsorgesituation.

Das Seniorenkonzept fand bei den Ausschussmitgliedern allseits Zustimmung, Dr. Monika Schunk regte darüber hinaus an, dass sich der Stadtrat über sein Mitglied Gesundheitsminister Klaus Holetschek für eine Verbesserung einer ausschließlich in Bayern angewandten Regelung im Pflegebereich einsetzen solle. Während in anderen Bundesländern Entlastungszulagen für die Alltagsbewältigung von Pflegebedürftigen auch an Nachbarn oder nahe Angehörigen gezahlt werden könnten, sei eine solche Unterstützung im Freistaat nur bei Nutzung professioneller Pflege-Anbieter möglich. Doch davon gäbe es ohnehin nicht genügend, so Schunk. Der Ausschuss unterstützte ihren Antrag.

