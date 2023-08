SharingPoint am Leutkircher Bahnhof wiedereröffnet

Der Renault Clio steht am Leutkircher Bahnhof ab sofort zur Buchung bereit. © privat

Leutkirch – 2019 war der Standort in Leutkirch am Bahnhof der erste SharingPoint im Gebiet von Sirch mobility. Nachdem es zwischenzeitlich Probleme mit der Ladeinfrastruktur gab, wurde der Standort jetzt unter neuen Voraussetzungen wiedereröffnet.

„Uns ist es wichtig, neben dem Standort am Autohaus Sirch in Leutkirch auch am Bahnhof wieder präsent zu sein. Schwierigkeiten mit der Ladesäule vor Ort hatten uns 2021 dazu gezwungen, den Standort vorübergehend stillzulegen. Umso mehr freuen wir uns nun, dass wir eine Lösung gefunden haben um an einem so zentralen Platz in Leutkirch wieder Präsenz zeigen zu können“, so Emanuel Sanna – Mobilitätsmanager bei Sirch mobility. Bis die Herausforderungen mit der Ladeinfrastruktur vor Ort behoben sind, steht den Nutzern mit einem Renault Clio ein Verbrennerfahrzeug zur Verfügung, dessen CO2 Fußabdruck Sirch mobility klimaneutral gestellt hat. „Unser Konzept bei Sirch mobility sieht vor, unsere Flotte ausschließlich mit E-Fahrzeugen zu betreiben. Für den Standort am Bahnhof haben wir eine vertretbare Alternative gesucht, da wir den Standort nicht aufgeben wollten. Wir sind aber zuversichtlich, dass sich vor Ort bald auch wieder ein E-SharingPoint realisieren lässt“, so Sanna.



Auf das Nutzererlebnis hat die Umstellung auf den Clio kaum Auswirkungen. Das Fahrzeug wird wie gewohnt per App gebucht. Es entfällt natürlich das Verbinden mit der Ladesäule. Dafür muss das Fahrzeug getankt werden, sobald die Tanknadel 25 Prozent des Tankvolumens erreicht hat. Hierfür liegt eine Tankkarte im Fahrzeug bereit. Die Kosten werden über die Tankkarte abgerechnet, sodass der Nutzer für die Tankfüllung nicht in Vorleistung gehen muss. Die Verbrauchskosten sind für die Nutzer in der zu zahlenden Kilometerpauschale berücksichtigt und unterscheiden sich nicht zu den anderer Modelle die Sirch mobility betreibt.

