Von: Rainer Becker

Freuen sich über die Auszeichnung v.l.: Riya Ratan, Julia Podgorny, Fanni Maria Königsberger, Helena Heiß, Lisa Wiblishauser, Sina Ludwig und Sorina-Janela Chiritescu. © Rainer Becker

Memmingen - Die besten Schülerinnen, die im vergangenen Jahr eine hohe Sozialkompetenz bewiesen haben, wurden im Rahmen einer schulinternen Feier von der Wirtschaftsschule Memmingen ausgezeichnet.

Besondere Hilfsbereitschaft und Verlässlichkeit haben sieben Schülerinnen im abgelaufenen Schuljahr der Staatlichen Wirtschaftsschule im Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Jakob Küner bewiesen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde, begleitet von Gitarrenmusik, berichteten die Studienrätinnen der Projektbetreuung sowie die Ständige Vertretung des Schulleiters von der außergewöhnlichen Einsatzfreude der Preisträgerinnen.

Staatliche Wirtschaftsschule zeichnet Schülerinnen für hohe Sozialkompetenz aus - Viele verschiedene Aufgaben übernommen

So haben die Mädels, vielfach in ihrer Freizeit, in verschiedenen sozialen Bereichen ihre Tatkraft unter Beweis gestellt: als Ministrantinnen, in der Landjugend, beim Roten Kreuz, in der Seniorenbetreuung, als engagierte Klassensprecherinnen, bei der Freiwilligen Feuerwehr, bei Nachhilfe-Stunden für andere Schüler, beim Babysitting sowie bei der Organisation von Klassenprojekten wie „Schaffenslust“. Für ihre vielfältigen Verdienste wurden die Schülerinnen von der Jury des Schulforums der Wirtschaftsschule ermittelt und ausgezeichnet.



Eingerahmt von den Lehrkräften und den Projektpartnern Reisacher, MSM, Goldhofer, MediaMarkt und Klinikum erhielten die Preisträgerinnen ihre Zertifikate.

