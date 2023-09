Sommerpause am Landestheater Schwaben zu Ende: Saison startet Mitte September mit Theaterfest

Von: Tom Otto

Das Landestheater Schwaben startet am 16. September in die neue Spielzeit. © Breuninger

Memmingen – Vor kurzem übernahm Oberbürgermeister Jan Rothenbacher als neuer Vorsitzender des Zweckverbandes Landestheater Schwaben (LTS) die traditionelle Begrüßung der gesamten Theatercrew.

Alexander May, einer der beiden Intendanten des LTS, fehlte jedoch. Rothenbacher berichtete, dass er zwischenzeitlich um Auflösung seines Vertrags gebeten hatte. Die anhaltend hohe Arbeitsbelastung als Intendant der Burgfestspiele Mayen und als Interimsintendant am Landestheater Schwaben und die daraus resultierenden großen Einschnitte im Privatleben machte er als Gründe geltend. Rothenbacher habe der Bitte daher entsprochen. Die nunmehr alleinige Intendantin Christine Hofer sagte, dass die gelegentliche Zusammenarbeit mit Alexander Hofer auch in der kommenden Saison in anderer Funktion fortgesetzt werde.

OB Rothenbacher lobte alle Theaterbeschäftigten für die gelungene Arbeit der zurückliegenden Spielzeit. Mutige Stücke werden auch weiterhin Teil des Repertoires sein, gesellschaftliche Themen sollen erneut aufgegriffen werden und der Bildungsauftrag des LTS wahrgenommen werden. Dabei sollen auch die übrigen Zweckverbandsgemeinden verstärkt einbezogen werden.



Theaterfest mit italienischer Nacht

Intendantin Christine Hofer kündigte auch heuer für den kommenden Saisonstart ein Theaterfest in der Stadt an. Am Samstag, 16. September, werde man wie die Narren an Fasching zum Rathaus ziehen und sich den Theaterschlüssel dort holen. Ein Umzug durch die Stadt ist ebenfalls vorgesehen. Am gleichen Abend beginnt die neue Spielzeit mit der Premiere des humorigen und kritischen Stücks „Bezahlt wird nicht!“. Der italienische Theatermacher und Autor Dario Fo hatte in den 1970er Jahren die Misere der italienischen Mittelschicht durch die um sich greifende Inflation und alternative Umgangsformen damit aufs Korn genommen. Mit einer Art Ball oder Tanzparty soll der Abend in einer „italienischen Nacht“ enden.



Mit der Premiere des „wichtigen Stücks“, so Hofer steht mit dem kriegskritischen „Im Westen nichts Neues“ auch ein weiteres hochaktuelles Thema auf dem Programm. Die Proben dazu haben bereits begonnen. Die Intendantin konnte auch einige personelle Verstärkungen verkündigen. Für die Crew des „Jungen Schauspiels“ unter Leitung von Claudia Hoyer konnte mit Tim Woody Haake ein weiterer Darsteller gewonnen werden. Die im Sommer begonnen Reihe „Alles muss sich ändern“ soll sich durch die gesamte kommende Saison ziehen. Die jungen Theaterschaffenden des LTS sollen erneut mit Absolventen anderer renommierten Theaterschulen eine Art „Stadtschreiberschaft“ übernehmen. Unter dem Titel „Eutopia“ sollen dabei aktuelle Themen aus dem gesamten Allgäu aufgegriffen und auf die Bühne gebracht werden.



Auch für die Bereiche Maske, Kostüm, Bühnenbild und Requisite konnte Christine Hofer neue Verstärkung verkünden. „Theater ist Veränderung“, so Hofer, das drücke sich auch personell aus. Zugleich gab sie bekannt, dass neben den Neuen demnächst auch gleich zwei 25-jährige Jubiläen am LTS gefeiert werden können.

