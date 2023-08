Spielplan für die neue Eishockey-Oberliga-Saison veröffentlicht: Indians starten gegen zwei Liganeulinge

Die Indians starten am 29. September 2023 mit einem Heimspiel gegen Liganeulinge Stuttgart in die Saison 23/24. © Flo Brunner

Memmingen - Der Deutsche Eishockey-Bund hat den Spielplan für die neue Oberliga-Saison veröffentlicht. Die ECDC Memmingen Indians treffen zum Auftakt am Hühnerberg auf den Stuttgarter EC (29. September 2023), ehe sie am 1. Oktober 2023 zum letztjährigen Zweitligisten nach Bayreuth reisen müssen. Für die Vorbereitungspartien sind vergünstigte Tickets erhältlich, auch Dauerkarten können weiter erworben werden.

Der Spielplan der neuen Oberliga-Saison, die mit 13 Teams ausgetragen wird, verspricht einiges an Spannung. Nach dem Auftaktwochenende gegen die beiden neuen Teams aus Stuttgart und Bayreuth kommt es gleich am dritten Spieltag zum ersten Aufeinandertreffen mit dem Top-Favoriten aus Weiden. Die erste Partie gegen das dritte neue Team, den DEL2-Absteiger aus Heilbronn, steigt auswärts am fünften Spieltag.

Auf Heim-Derbys gegen den EV Füssen dürfen sich die Memminger Anhänger am 20. Oktober 2023 sowie am 21. Januar 2024 freuen, Vergleiche mit dem EV Lindau sind für den 27. Oktober 2023 und den 12. November 2023 am Hühnerberg angesetzt.

Insgesamt bestreiten die Indians jeweils 24 Heim- und Auswärtsspiele in der kommenden Saison. Zusammen mit den vier Vorbereitungspartien vor eigener Kulisse stehen somit alle Termine des ECDC am Hühnerberg fest. Dauerkarten, welche für alle der 28 Begegnungen Gültigkeit haben, können weiterhin online über den Ticketshop der Indians erworben werden, zum aktuellen Zeitpunkt wurden bereits mehr als 450 Saisonkarten verkauft.

Vorbereitung rückt näher - Tageskarten erhältlich

Bevor am 1. September 2023 die Eiszeit mit dem Freundschaftsspiel gegen den Zweitliga-Meister aus Ravensburg eröffnet wird, geben die Indians auch die Preise der Tageskarten für die kommende Saison bekannt. In der gesamten Vorbereitung können sich die Fans dabei auf vergünstigte Tickets freuen, diese sind im Ticketshop erhältlich. Für Karten gegen die Teams aus Ravensburg, Feldkirch, Arosa und Heilbronn werden in der „Pre-Season“ Preise von acht Euro (Sitzplätze) und sechs Euro (Stehplätze) veranschlagt, diese gelten in allen Ermäßigungsstufen.

Die Preise für Tageskarten der Oberliga-Hauptrunde mussten vor der neuen Saison leicht angepasst werden. Zahlreiche Preiserhöhungen und Kostensteigerungen ließen den Verantwortlichen hierbei keinen Spielraum. Tickets sind dann für 14 Euro (Stehplatz) und 18 Euro (Sitzplatz) erhältlich, zahlreiche Ermäßigungen werden hierbei aber natürlich angeboten. Um weitere, möglicherweise anfallende Gebühren zu umgehen, kann weiterhin die Dauerkarte für die Saison 23/24 online erworben werden.

Mannschaftsvorstellung aller Indians-Teams am 2. September 2023

Auch einen weiteren Termin können sich die Memminger Eishockeyfans bereits im Kalender eintragen. Ab dem späten Nachmittag des 2. September 2023 findet eine Mannschaftsvorstellung aller Indians-Teams im Bonhoeffer-Haus in Memmingen statt. Hier präsentieren sich neben den Profis der ersten Mannschaft auch die Bundesliga-Frauen sowie alle Nachwuchsmannschaften des ECDC.

