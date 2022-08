Spieltreff für die Ochsenhauser Innenstadt

Der Spielplatz bei der Schranne in Ochsenhausen wird ab 15. August wegen Umbauarbeiten für etwa drei Wochen geschlossen. © Privat

Ochsenhausen - Zu einem Spieltreff in der Innenstadt soll der Spielplatz bei der Schranne werden. Der beliebte Platz bei der Jugendmusikschule soll zu einem barrierefreien Spielplatz umgebaut werden, der künftig bei jedem Wetter genutzt werden kann teilt die Stadt Ochsenhausen in einer Pressemitteilung mit.

Damit gehe ein langgehegter Wunsch vieler Eltern sowie des Arbeitskreises „Spielplätze“, den der Gemeinderat ins Leben gerufen hatte, in Erfüllung. Aufgabe des Arbeitskreises „Spielplätze“ war es, die Spielplätze in der Stadt kritisch zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Dabei war als erstes der Platz bei der Jugendmusikschule in den Fokus gerückt. Überlegungen, den Platz durch das Aufbringen von Holzhackschnitzeln so trocken zu bekommen, dass er auch bei nasser Witterung genutzt werden könnte, hatten sich rasch zerschlagen. Deshalb wurde das Büro Freiraumplanung Sigmund aus Grafenberg beauftragt, Vorschläge zu machen, wie der Platz neu gestaltet werden könnte.

Das in der letzten Sitzung des Gemeinderats vorgestellte Konzept wurde sowohl vom Arbeitskreis als auch vom Gemeinderat einhellig begrüßt. Es sieht einzelne Spielpunkte ebenso vor wie Sitz-Riegel, die um die Schatten spendenden Bäume verstreut angeordnet werden. Auch eine Doppelschaukel für Eltern und Kinder ist vorgesehen. Damit der Aufenthalt auf dem Spielplatz sicherer wird, sollen zur angrenzenden Straße hin eine Hecke und ein Zaun angebracht werden. Als weitere Abgrenzung werden dort künftig auch Fahrradabstellplätze sorgen. Für ein neues größeres Spielgerät soll ein Baum im Südosten entfernt werden. Alle übrigen Bäume bleiben erhalten. Zunächst jedoch müssen Kinder und Eltern ab Montag, 15. August, auf das Spielen in der Innenstadt verzichten, denn dann wird mit den Umbauarbeiten begonnen. Die Arbeiten sollen etwa drei Wochen dauern. Für die kleinen (und großen) Besucher ist aber sicher auch das Beobachten der Bauarbeiten spannend. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, die die Arbeiten ausführen werden, bitten jedoch darum, einen Sicherheitsabstand einzuhalten. „Wir alle freuen uns schon darauf, die neuen Spielgeräte auszuprobieren,“ so Bürgermeister Andreas Denzel. Bevor der Spielplatz jedoch wieder komplett freigegeben werden kann, wird noch etwas Geduld gefragt sein: „Die Pflanzen und vor allem der neu eingesäte Rasen müssen zuerst anwachsen,“ gibt das Stadtoberhaupt zu bedenken. Das hängt ebenso vom Wetter ab, wie die Bauarbeiten insgesamt. (Me)