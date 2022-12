St 2011/A96 AS Erkheim Süd: Verkehrsführung im Kreuzungsbereich aus Richtung Westerheim geändert

Achtung aufgepasst: Ab Anfang Januar gibt es eine neue Verkehrsführung im Kreuzungsbereich für die Gemeindeverbindungsstraße aus Westerheim. © Staatliches Bauamt Kempten

Erkheim - Das Staatliche Bauamt Kempten wird Anfang Januar 2023 an der Kreuzung Anschlussstelle (AS) Erkheim Süd A 96, im Bereich der Gemeindeverbindungsstraße die Verkehrsführung anpassen. Hierbei wird dem aus Westerheim kommenden Verkehr die direkte Auffahrt zur A 96 in Richtung München sowie das Linkseinbiegen in Richtung Erkheim untersagt. Somit soll die Verkehrssicherheit erhöht und das Unfallgeschehen reduziert werden. Die Arbeiten werden je nach Witterung zeitnah erfolgen. Für die Arbeiten wird die Einmündung vorübergehend halbseitig gesperrt, sodass der Verkehr einseitig umgeleitet wird.

Die AS Erkheim war bereits im Erfassungszeitraum 2015 bis 2017 als Unfallhäufung auffällig. Bei der aktuellen Auswertung der Unfallhergänge durch die Unfallkommission, bestehend aus der Verkehrsbehörde Unterallgäu, Polizeiinspektion Mindelheim und dem Staatlichen Bauamt Kempten, zeigt sich für den Zeitraum von 2018 bis 2022 ein wiederkehrendes Unfallmuster. Bei 10 von 12 Unfällen war der Unfallverursacher ein Einbiegende/Kreuzender aus der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Westerheim kommend. Innerhalb eines Jahres ergaben sich bereits sechs leichtverletzte und eine schwerverletzte Person sowie Sachschäden in Höhe von 130.000 Euro.

Um das Unfallgeschehen zeitnah zu minimieren, soll die Anzahl der bevorrechtigten Fahrbeziehungen reduziert werden. Aufgrund dessen wird für den aus Westerheim kommende Verkehr die direkte Auffahrt zur A 96 in Richtung München sowie das Linkseinbiegen in Richtung Erkheim im Zuge der Sofortmaßnahme unterbunden. Die Verkehrsteilnehmer müssen somit rechts auf die Staatsstraße 2011 einbiegen und bis zum Kreisverkehr südlich der AS Erkheim fahren. Von dort aus können dann wieder alle Richtungen/Ziele angefahren werden. Zusätzlich zur neuen Verkehrsführung werden die Fahrzeugrückhaltesysteme auf Höhe der Unterführung zurückversetzt. Dadurch können die Sichtverhältnisse in Richtung Norden optimiert und die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden.

(MK)

