Stabwechsel im Ochsenhauser Kulturamt

Von: Tom Otto

Teilen

Kathrin Käppeler übernimmt die Leitung des Ochsenhauser Amtes für Kultur, Bildung und Betreuung von ihrem langjährigen Vorgänger Michael Schmid-Sax, der in den Ruhestand verabschiedet wird. © Tom Otto

Ochsenhausen - Am 17. November wird der langjährige Leiter des städtischen Amtes für Kultur, Bildung und Betreuung Michael Schmid-Sax von Bürgermeister Andreas Denzel in den Ruhestand verabschiedet. Als Schmid-Sax sein Amt 1988 übernahm, spielte der Begriff „Kultur“ noch keine Rolle im Namen seiner Dienststelle. Und auch wenn heute die Bereiche Bildung und Betreuung den Löwenanteil seines täglichen Aufgabenfeldes ausmachten, hat der gelernte Verwaltungsfachwirt der Kultur in Ochsenhausen dennoch zu überregionaler Bedeutung verholfen.

In aller Bescheidenheit weist er darauf hin, dass ihm die damaligen Verhältnisse in der Stadt in die Hände gespielt haben: Die große Klostergeneralsanierung von 1979 war bei seinem Amtsantritt nahezu abgeschlossen und übergab der Stadt mit dem „Fruchtkasten“ ein Schatzkästchen zur weiteren kulturellen Nutzung. Seither hatte der sich selbst als „kulturellen Autodidakten“ bezeichnende Schmid-Sax dort insgesamt 125 Ausstellungen organisiert und dem interessierten Publikum gezeigt. Hinzu kamen noch weitere im städtischen Museum, insgesamt kamen so 150 Ausstellungen zustande. Der damals frisch restaurierte „Fruchtkasten“ habe seit Ende der 1980-er Jahre eine kulturelle Aufbruchstimmung in der Stadt und ihm selbst ein großes Experimentierfeld ermöglicht, so Schmid-Sax.

Erste Sommerausstellung

1997 hatte er sich dann getraut, mit der ersten „großen Sommerausstellung“ entgegen der vorherrschenden Meinung von der kulturellen Sommerferien-Flaute ein neues und wie sich zeigte sehr erfolgreiches Ausstellungsformat ins Leben zu rufen. Die bis dahin überwiegend gezeigte zeitgenössische Kunst aus der Region hatte meist nur ein begrenztes Publikumsinteresse gefunden. Mit dem populären Künstlernamen in den großen Sommerausstellungen konnten seither auch viele Menschen für die Kunst gewonnen werden. Von A. R. Penck, dem DDR-Kunst-Dissidenten, dem die erste große Sommerausstellung gewidmet war, bis zur diesjährigen Picasso-Miró-Chagall-Ausstellung nahm nicht nur das Know-how des Kulturamtes und seinem Leiter, sondern auch die Besucherzahl stetig zu.

„Kultur als Standortfaktor“

„Die Ochsenhauser sind stolz auf ihren Fruchtkasten“, so Schmid-Sax, und auch wenn es von ihm einen langen Atem und Stetigkeit verlangte, konnte sich letztlich auch die Erkenntnis in der Stadt durchsetzen, dass „Kultur nicht nur ein Sahnehäubchen ist. Kultur ist wichtig für unsere Identität“, so der scheidende Kulturamtsleiter. Der Erfolg gibt ihm Recht: Im vergangenen Sommer konnte sogar der Publikumserfolg der Rizzi-Ausstellung in 2021 noch übertroffen werden. Über 11.000 Besucher kamen zu „Picasso-Miró-Chagall“, nicht nur aus Ochsenhausen sondern auch von weit her. Der Fruchtkasten zieht Leute an und sorgt so für viele zusätzliche Tagesurlauber, die die Stadt und die Gastronomie vor Ort beleben.

Dass unter den vielen Besuchern der diesjährigen Sommerausstellung auch über eintausend Schülerinnen und Schüler dabei waren, freut auch Kathrin Käppeler, die Nachfolgerin von Schmid-Sax. Die gelernte Veranstaltungskauffrau und studierte Sozialpädagogin, die ihr Vorgänger als „ausgesprochenen Glücksfall“ bezeichnet, weiß, dass sie die hinterlassenen Fußstapfen nie wird ausfüllen können. Beide sind sich jedoch einig darin, dass das auch nicht das Ziel ist, sondern jeder Mensch mit seinen eigenen Fähigkeiten und Talenten einen neuen Weg gehen wird. So strebt Kathrin Käppeler mit dem Kulturangebot an, die bisher erreichte Klientel vor allem mit dem Schulprogramm auszuweiten und jungen Menschen die Kunst nahe bringen zu können.

Michael Schmid-Sax wird seiner Nachfolgerin im kommenden Jahr gerne als Berater zur Seite stehen, wenn es darum geht, das Begonnene fortzusetzen. Für das kommende Frühjahr ist bereits ab dem 12. März eine „Abschiedsausstellung“ unter dem Arbeitstitel „Freunde des Fruchtkastens“ geplant. Dazu wird auch eine Dokumentation über die bisherigen 150 Ausstellungen erstellt. Die nächste „große Sommerausstellung“ wird ebenfalls bereits kuratiert: Sie wird sich mit dem Werk des zeitgenössischen deutschen Malers und Bildhauers Georg Baselitz beschäftigen.