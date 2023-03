Stadt Leutkirch erstellt neuen qualifizierten Mietspiegel für 2023

Qualifizierter Mietspiegel: Bis 31. März werden per Zufall ausgewählte, mietspiegelrelevante Haushalte in Leutkirch angeschrieben. © Stadt Leutkirch

Leutkirch - Die Stadt Leutkirch erstellt aktuell einen neuen qualifizierten Mietspiegel für nicht preisgebundenen Wohnraum. In einer aufwändigen Erhebungsaktion werden in den nächsten Wochen per Zufall „mietspiegelrelevante“ Haushalte mit der Bitte angeschrieben, einen speziell für die Erstellung des Mietspiegels entwickelten Fragebogen auszufüllen.

Mit dem neuen Mietspiegel wird für Leutkirch ein Dokument geschaffen, das für Mieter und Vermieter von Wohnraum Markttransparenz über das aktuelle Mietpreisgefüge im Wohnungsbestand vermittelt. Es soll damit Rechtssicherheit bei der Festlegung von Mietpreisen gewährleisten und den Handlungsspielraum zwischen Mieter und Vermieter eingrenzen. Grundlage für den Mietspiegel sind ortsübliche Vergleichsmieten, ermittelt aus repräsentativen Stichprobenerhebungen und statistischen Auswertungen.

Bei der aufwendigen Erhebungsaktion werden bis 31. März per Zufall ausgewählte, mietspiegelrelevante Haushalte in Leutkirch angeschrieben. Die Beantwortung des Fragebogens ist gemäß Mietspiegelreformgesetz (MsRG) § 2 verpflichtend.

Der ausgefüllte Fragebogen sollte mit einem beigefügten Freiumschlag fristgerecht an das mit der Mietspiegelerstellung beauftragte EMA-Institut für empirische Marktanalysen zurückgeschickt werden. Die Antwort ist kostenlos. Alternativ wird es möglich sein, die Befragung über einen verschlüsselten Link direkt im Internet zu beantworten.

Die Stadtverwaltung Leutkirch freut sich, wenn Bürger, sich daran beteiligen und so die Erstellung des neuen Mietspiegels unterstützen und uns die nötigen Informationen zur Verfügung stellen.

Nach Abschluss der Mietspiegelerstellung werden die gewonnenen Daten anonymisiert, das heißt, sie sind nicht auf die jeweilige Person und Adresse, welche den Fragebogen ausgefüllt hat, zurückzuführen.

