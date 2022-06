Stadtklimakonzept: Altstadt und Gewerbegebiete in Memmingen besonders stark von Hitze belastet

Von: Tom Otto

Der Grüngürtel entlang des Stadtgrabens um die Altstadt – hier bei der Stadthalle - ist eine der wichtigsten klimatischen Freiräume. Er verhindert zwar nicht die sehr hohe Hitzebelastung der Altstadt, sorgt jedoch nachts für Abkühlung und tagsüber für Entlastungsräume. © Tom Otto

Memmingen - Im Herbst 2020 bewarb sich die Stadt für das Modellvorhaben „Klimagerechter Städtebau“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr und wurde als eine von acht Kommunen aufgenommen. Am vergangenen Montag wurden dem Stadtrat die ersten Ergebnisse das daraus folgenden Stadtklimakonzepts vorgestellt.

Darin benennt das mit der Erarbeitung des Konzepts beauftragte externe Planerteam die Stadtteile, die besonders stark bioklimatisch belastet sind. Ebenso wurden die Freiräume ermittelt, die der Bevölkerung Entlastung bieten. Das bestehende Kaltluftsystem sorgt in großen Teilen der Stadt für Abkühlung in der Nacht. In Teilen der Stadt fehlen jedoch gut erreichbare Entlastungsräume für die Bevölkerung.



Klimawandel in der Stadt ist spür- und messbar



Der Klimawandel zeichnet sich unter anderem durch steigende Mitteltemperaturen und eine Zunahme von Hitzeperioden ab. Die Belastung der Stadtbevölkerung, insbesondere den empfindlichen Bevölkerungsgruppen, erhöht sich. Zusätzlich ändert sich das Niederschlagsmuster hin zu trockeneren Sommern und feuchteren Wintern. In Verbindung mit den steigenden Temperaturen sorgt dies für eine stärkere Gefährdung der Flora und Fauna. Mit 7,9 Grad Durchschnittstemperatur ist die Stadt bedingt durch ihre Höhenlage im langjährigen Mittel um 1,4 Grad kühler als im deutschlandweiten Durchschnitt, der bei 9,3 Grad liegt. Zugleich hat Memmingen mit 33 Prozent heiße und sehr heiße Sommertage im Vergleich zum landesweiten Anteil, der bei nur 20 Prozent mit heißen Sommertagen liegt. Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt mit circa 1041 mm/Jahr über dem gesamtdeutschen Mittelwert von etwa 788 mm/Jahr, wobei die höchsten monatlichen Niederschlagssummen in den Sommermonaten auftreten.



Der große Bedarf an Wohnraum und Gewerbeflächen stellt die Stadt vor Herausforderungen, die auch das Stadtklima beeinflussen. Entwicklungen im Innenbereich als auch Neuausweisungen von Flächen im Außenbereich können stadtklimatisch bedeutsame Strukturen zerstören. Eine höhere Versiegelung führt zu einer größeren Gefahr von Starkregenereignissen oder Hitzebelastung. Für das Stadtklima wichtige alte Baumbestände können durch Nachverdichtung verloren gehen. Gleichzeitig bietet die Entwicklung des Bestandes Chancen, bestehende Situation zu verbessern, stark versiegelte Flächen zu entsiegeln und Maßnahmen der Klimaanpassung umzusetzen.



Das Rückgrat des städtischen Freiraumnetzes sind die öffentlichen Parkanlagen des Stadtgrabens, der nahezu die gesamte historische Altstadt umschließt, sowie die Parkanlage „Neue Welt“. Die Parkanlage schließt am Ulmer Tor direkt an den Stadtgraben an und zieht sich entlang der Memminger Ach nach Norden bis in die offene Landschaft des Amendinger Felds. Darüber hinaus ist der Waldfriedhof im Nordosten der Stadt als wichtiger städtischer Grünraum zu nennen. Die übrigen innerstädtischen Freiräume, insbesondere in der Altstadt, sind meist hochversiegelte Plätze, Straßenräume oder Fußgängerzonen mit wenig Vegetation.



Öffentlicher Stadtspaziergang geplant



In zwei Stufen soll die Bevölkerung nun am Stadtklimakonzept beteiligt werden: Am 24. Juni sind die Bürger zu einem Stadtspaziergang eingeladen, um beispielhaft die neuralgischen Punkte und bestehende Entlastungsräume zu sehen und zu erleben. Der Stadtspaziergang beginnt um 16 Uhr und dauert voraussichtlich etwa eineinhalb Stunden. Treffpinkt ist der kleine Saal der Stadthalle. Wer daran Interesse hat, sollte sich per Mail anmelden unter stadtplanung@memmingen.de . Darüber hinaus ist für den 14. November eine Info-Veranstaltung geplant, in der dann auch die Empfehlungen an die Stadt vorgestellt werden.

