Stadtmarketing Memmingen: Wieder „Kunst im Geschäft“

Freude über den gelungenen Auftakt (von links): Oberbürgermeister Manfred Schilder, Künstlerin Manuela Bohn, Harald Urban (Vom Feinsten), Herman Oßwald, Vorsitzender Stadtmarketing MM e.V., Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh und Alexandra Hartge (Leiterin Stadtmarketing und Organisatorin). © V. Weyrauch

Memmingen - Bereits zum zwölften Mal organisiert das Stadtmarketing die Aktion „Kunst im Geschäft“. Die Eröffnung konnte in diesem Jahr wieder im gewohnt großen Rahmen mit künstlerischem Stadtspaziergang stattfinden.

„Die große Vielfalt der Kunstwerke und der Ausstellungsorte machen dieses Format so unglaublich interessant und zu etwas wirklich Besonderem“, fasste es Oberbürgermeister Manfred Schilder nach seiner Begrüßung aller Gäste zusammen.

Das vielfältige Projekt erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Waren es vor zwölf Jahren noch 22 Ausstellungsorte, so sind es mittlerweile mehr als doppelt so viele. Bis zum 30. Oktober werden die Werke von insgesamt 41 Künstlerinnen und Künstlern an 50 Orten in Memmingen in Geschäften, Behörden und Dienstleistungsunternehmen zu sehen sein. Zu entdecken gibt es Gemälde, Fotografien, Skulpturen und viele weitere Exponate.

Wie auch in den Jahren zuvor gibt es im Rahmen der Aktion „Kunst im Geschäft“ wieder ein Gewinnspiel, bei dem als Preise mehrere Memminger Geschenk-Gutscheine verlost werden, die der stadtmarketing memmingen e. V. stiftet.

„Kunst im Geschäft“ in Memmingen: Geführter Rundgang am 21. Oktober 2022

Bei einem geführten Rundgang für die Öffentlichkeit am Freitag, 21. Oktober, wird eine Auswahl der Ausstellungsobjekte bei einem circa einstündigen Stadtspaziergang erkundet. Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Buchhandlung Spiegelschwab, Zangmeisterstraße 2. Die Führung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht nötig.

(MK)

