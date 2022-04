Stadtmarketingverein Memmingen geht mit Zuversicht ins Jahr 2022

Teilen

Der 1. Vorsitzende des Vereins stadtmarketing memmingen, Hermann Oßwald, erläutert vor rund 40 Mitgliedern die Ziele für das Jahr 2022. © Rainer Becker

Memmingen - Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des Stadtmarketing Memmingen e.V. zog der Zusammenschluss von etwa 130 Geschäften mit 158 Mitgliedern vor kurzem Bilanz über das vergangene Jahr und gab einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten.

Etwa 40 Mitglieder nahmen an der Versammlung im Kreuzherrn by Fähndrich teil. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden Herrmann Oßwald ergriff auch der Oberbürgermeister Manfred Schilder das Wort. Beide machten auf die teilweise dramatischen Folgen der Corona-Einschränkungen aufmerksam, die den anwesenden Geschäftsleuten das Leben schwer gemacht haben. Trotzdem habe man durch vielfältige, fantasievolle Aktionen einen Teil der Käufer an die Einkaufsstadt Memmingen binden und so doch einige Verluste vermeiden können.





Rückblick auf 2021

In enger Zusammenarbeit mit der Stadt konnte zum Beispiel durch Call, Click & Collect – 30 Minuten kostenfreies Parken auf ebenerdigen gebührenpflichtigen Parkplätzen der Innenstadt realisiert werden. Und auch große Werbekampagnen in den Printmedien, im Radio und auf den Social Media Plattformen trugen ihren Teil zur Kundenbindung bei.



Weitere Aktionen wurden von Alexandra Hartge erläutert: Die Sonderedition der Memminger Geschenkgutscheine und Wiedereröffnungsgutscheine waren ein voller Erfolg. Und als kleinen Ersatz für „Memmingen blüht!“ wurde ein Erlebniseinkauf mit 14 Kunsthandwerkerständen auf verschiedenen Plätzen in der Innenstadt durchgeführt, der ein ausschließlich positives Feedback von allen Seiten erfuhr. Auch die Gemeinschaftsaktion zur Wiedereröffnung von Gastronomie und Handel mit den zahlreichen verschiedenen Gutscheinen für Eis, Kaffee oder Prosecco wurde von den Kunden sehr gerne angenommen.



Ein weiteres Highlight war die 14. Ausgabe des Memmlers mit einer Gesamtauflage von 2.800 Exemplaren, die an verschiedenen Stellen ausgegeben und verkauft wurden. Als kleiner Ersatz für den Ausfall des Kinderfestes haben im Juli 2021die Bäckereien Brommler, Häussler, Maier und Standhartinger Gratis-Brezen für alle Kinder verteilt. Neu waren auch die ersten Memminger Outdoor-Tage, an denen sich 20 Mitgliedsgeschäfte bei einem Gewinnspiel mit gefüllten Rucksäcken beteiligten. Danach erfolgten noch eine Aktionswoche unter dem Motto „Jahrmarkt im G´schäft“ des Schaustellerverbandes, ein „Künstlerischer Stadtspaziergang“, an dem sich 48 Geschäfte und 35 Künstler beteiligten, und ein „Adventlicher Einkaufsabend“. Den Jahresabschluss bildete dann das „Memminger Weihnachtswichteln“ mit Preisen im Gesamtwert von 250.000 Euro.





Geplante Aktionen

Nach der Rückschau wurde noch auf die geplanten Aktionen im neuen, hoffentlich einschränkungsfreien Jahr 2022 geschaut. Zunächst einmal wurde der Umzug in die neue Geschäftsstelle besprochen. Im Februar konnten mithilfe der Unterstützer die neuen Räumlichkeiten in der Kalchstrasse 11, 2. Stock bezogen werden. Durch den Umzug der Geschäftsstelle sollen die Kräfte von Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung, Tourismus-Büro und Rathaus auch räumlich gebündelt werden.



Für den 7. Mai ist wieder ein großer Einkaufs- und Familientag im Rahmen von „Memmingen blüht!“ mit vielen Aktionen geplant. Einige Aktionen können noch nicht verkündet werden, weil die Genehmigung erst nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz erfolgen wird. Hierzu wird noch die Entscheidung veröffentlicht. Das Memminger Stadtfest ist für den 18. oder 25. Juni (Ausweichtermin) avisiert. Auch die neue, 15. Auflage, des Memmlers wird als Best of-Jubiläumsausgabe konzipiert und im Juli 2022 erscheinen. Das SSV – Sommer-Spar-Vergnügen wird rund um das Kinderfest und den Fischertag vom 21. bis 23. Juli durchgeführt. Das Memminger Weinfest 2022 ist geplant für den 10. September. Weitere Informationen sollen zeitnah erfolgen.



Die weiteren Aktionen wie Kunst im Geschäft, Memminger Outdoor-Tage, Jahrmarkt im G´schäft, Weihnachtswichteln und Lange Einkaufsnacht sind noch in der Pipeline. Darüber wird zeitnah berichtet.





Digitale Offensive

Die digitalen Medien wie Social-Media-Kanäle haben weiter an Gewichtung zugenommen und werden mit Hochdruck bearbeitet, heißt es seitens des Vereins. Zur besseren „digitalen Sichtbarkeit“ der städtischen Einkaufsmöglichkeiten hatte der Verein ein neues Design für den eigenen Werbe-Auftritt analog und digital, eine neue Homepage sowie die online-Plattform „meinmemmnigen.de“ entwickelt. Eine umfangreiche Verlinkung mit allen gängigen „social-media“-Diensten wie Facebook, Google Maps und demnächst auch Instagram soll künftig für mehr Wahrnehmung und Umsatz sorgen.



Im Anschluss erfolgten der Kassenbericht, die Entlastung des Kassiers und die Entlastung der Vorstandschaft. Die Wahl des neuen Vorstands für die nächsten drei Jahre verlief ebenfalls einstimmig und ohne Diskussionen. Aus der Vorstandschaft sind heuer ausgeschieden Andreas Brommler, Michael Schönleber, Dirk Peters und Anette Dieckmann, neu gewählt wurden Ivonne Fähndrich, Michael Karrer, Manfred Lescovs und Sebastian Weigold.



Zum Abschluss der Veranstaltung bedankte sich Herrmann Oßwald bei den Mitgliedern für die gute Zusammenarbeit und zeigte sich sicher, dass das Jahr 2022 deutlich besser als die letzten zwei Jahre wird. (rb)