Sind die „fetten Jahre“ vorbei? Stadtratsmehrheit beschließt Memminger Haushalt 2022

Von: Tom Otto

Für einige Memminger Stadträte sind die „fetten Jahre wohl endgültig vorbei“ und sie sorgen sich, dass die finanzielle Lage wohl nicht besser werden wird (Symbolfoto). © PantherMedia/Maryna Pleshkun

Memmingen - Das Plenum des Stadtrates beschloss am vergangenen Montag mehrheitlich den Haushalt der Stadt für das laufende Jahr. Er beläuft sich aktuell auf 188 Millionen Euro (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) und liegt damit um fast zehn Prozent höher als im vergangenen Jahr.

Der erste Haushaltsentwurf aus dem Dezember 2021 war nicht ausgeglichen und musste in den zurückliegenden Monaten mehrfach korrigiert werden. Den Fraktionen, die ihm zugestimmt hatten, war die Erleichterung darüber, dass der beschlossene Plan nun ausgeglichen ist, anzumerken.



Gleichwohl äußerten die zustimmenden Mehrheitsfraktionen ihre Sorge über die künftige Entwicklung von Memmingens Zukunft. „Ein ‚Weiter-so’ geht nicht mehr“, fasste Michael Ruppert (CSU) die Skepsis zusammen. Gottfried Voigt (Freie Wähler) stellte fest, dass die „fetten Jahre wohl endgültig vorbei“ seien, ebenso wie Petra Beer (SPD), die sich sorgt, dass die finanzielle Lage wohl nicht besser werde. Für Helmuth Barth (CRB) ist der aktuelle Haushalt „der derzeitigen Not geschuldet“. Seiner Ansicht nach gibt es momentan keine großen Möglichkeiten, die Einnahmen deutlich zu erhöhen.



Deutlich zu optimistisch



Das jedoch sehen die Fraktionen von GRÜNE/LINKE und die ÖDP gänzlich anders. Michael Hartge (ÖDP) bemängelt, dass die Erhöhung der Gewerbesteuern, die nur sehr gut verdienende Firmen betreffen, nicht in Erwägung gezogen wurde, während die Grundsteuer, die auch auf die Mieter abgewälzt werde, gerade die sozial schwachen Mieter belasten würde. Gleiches kritisiert Prof. Dr. Dieter Buchberger. Er geht noch weiter und hält die nun eingeplanten Steuereinnahmen für deutlich zu optimistisch. Er verweist darauf, dass die Bundesregierung in den neuen Steuerschätzungen aus dem März von deutlich reduzierten Gewinn- und Einkommenssteuern ausgeht, während der Kämmerer in Memmingen bei beiden Steuerarten von nennenswerten Einnahmesteigerungen ausgeht. Hartge und Buchberger kritisierten auch die nicht Einbindung der Stadträte und die fehlende Klarheit im Zahlenwerk.



„Große Herausforderungen für die Zukunft“



Einigkeit herrschte bei allen Fraktionen nur in dem einen Punkt, dass künftig die Personalkosten besonders unter die Lupe genommen werden müssten. Immerhin machen sie aktuell mit über 56 Millionen Euro bereits mehr als ein Drittel des gesamten Verwaltungshaushaltes aus. Kämmerer Gunther Füßle sieht aufgrund der inflationsbedingt absehbaren Lohnsteigerungen im kommenden Jahr sogar die 60 Millionen-Euro-Marke bei den Personalkosten als nicht unrealistisch an. Auch Oberbürgermeister Manfred Schilder sieht die Notwendigkeit der Modernisierung der Verwaltung sowie der Veränderung des Zusammenarbeitens. Dafür habe er eine grundlegende Überarbeitung der Organisation in der Verwaltung angestoßen, die ab 1. Mai umgesetzt werde. Memmingen stehe auch in Zukunft vor großen Herausforderungen, so der OB, die Zukunft müsse jedoch nicht in düsteren Farben gemalt werden.



Im Investitionsplan des Haushaltes sind weiterhin alle großen Vorhaben vom Kombibad bis zum Klinikum vorgesehen. Ob und wie das alles finanziert werden kann, ist nach dem Wegfall der so genannten KfW-Förderung des Bundes jedoch noch fraglich. Der Stadtrat jedenfalls ist vorsichtig geworden und hat bereits die für 2028 ursprünglich geplante Landesgartenschau einstimmig abgesagt.