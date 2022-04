Start des Glasfaserausbaus in Memmingen

Spatenstich mit (von links) OB Manfred Schilder, Florian Goldhofer (Telekom Infrastruktur und Vertrieb), Dieter Schun (Telekom Shop-Leiter, Kramerstraße), Stefan Schachenmayr (Stadt Memmingen, Breitbandpate), Josef Kimmerle (Telekom Projektleiter Baudurchführung) und Michael Müller (Leonhard Weiss Bauleiter). © Rainer Becker

Memmingen - Wenn das Wetter ein Indikator für Erfolg ist, so kann man davon ausgehen, dass der Ausbau des Glasfaser-Netzes in Memmingen ein voller Erfolg wird. Bei strahlendem Sonnenschein fand in der Laberstraße der Spatenstich für den Glasfaser-Ausbau statt.

Die Beteiligten von Telekom, Leonhard Weiss Bauunternehmung und die Verantwortlichen der Stadt Memmingen trafen sich an der Vermittlungsstelle der Telekom in der Laberstrasse zum ersten Spatenstich für den Breitbandausbau. In der Stadt können nach den Ausbauplänen derzeit 7.200 Haushalte an das Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Oberbürgermeister Manfred Schilder: „Ich freue mich, dass die Arbeiten in Memmingen nun starten“. Und es ist tatsächlich verheißungsvoll. Nie gekannte Internetgeschwindigkeiten können bald realisiert werden. Die Anschlüsse werden dann mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde verbunden sein. Privat und geschäftlich ist das natürlich ein digitaler Riesenschritt. Mit bis zu 1.000 MBit/s gibt es genug Bandbreite für die ganze Familie. Gleichzeitig surfen, große Datenmengen up- und downloaden, beste Bildqualität beim Streamen, das ist mit Glasfaser ohne Frust möglich. Mit einem Glasfaseranschluss erhält man ein Internet, auf das man sich verlassen kann. Umwelteinflüsse wie Feuchtigkeit und Kälte, aber auch Magnetfelder und elektrische Einflüsse können den leistungsstarken Kabeln nur wenig anhaben. Auch umwelttechnisch sind Glasfasernetze vorteilhaft. Diese Netze verbrauchen fünfmal weniger Energie für den Datenstrom als die Kupfernetze, erzeugen außerdem keine elektromagnetische Strahlung.





Vorteilhaft für Unternehmen

Die Datenlast innerhalb von Unternehmen nimmt durch die Vernetzung von Dienstleistungen und Produktionsabläufen stetig zu. Dank skalierbarer Bandbreite sorgt Glasfaser dafür, dass das Firmennetz zukunftssicher und damit auch wettbewerbsfähig bleibt.



Und nun startet Telekom den Ausbau in Memmingen. Es geht um den FTTH (Fiber to the Home) -Anschluss. Das heißt, das Glasfaser-Kabel endet nicht mehr am Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden. Dazu müssen die Eigentümerin oder der Eigentümer der Telekom natürlich die Genehmigung erteilen, denn es handelt sich schließlich um Privateigentum, das die Telekom betreten muss.





Anschluss ist noch kostenlos

Wer sich jetzt meldet, bekommt den Glasfaser-Anschluss noch kostenlos von der Telekom. Spätere Teilnehmer werden den Anschluss dann aus eigener Tasche bezahlen müssen, wobei notwendige Genehmigungen und Tiefbauarbeiten die Verbindung verzögern können. Den Ausbau in Memmingen möchte die Telekom bis zum Sommer 2024 abschließen. Dann werden 39 Kilometer Glasfaser und 30 Verteiler fertiggestellt sein.



Und wie der Oberbürgermeister sagte: „Schnelle Internetverbindungen sind aus dem Leben unserer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wegzudenken – privat und geschäftlich. Sie sind ein wichtiger digitaler Standortvorteil.“ (rb)