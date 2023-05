„Memmingen blüht“ – auch wenn es mal kühl ist

Von: Rainer Becker

Eröffneten „Memmingen blüht 2023“ (v. links): Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Moderatorin Claudia Flemming, Blumenkönigin Alina I., die Wegwarte und Hermann Oßwald (Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen e.V.). © Becker

Memmingen – Immer am Samstag vor Muttertag verwandelt sich die Memminger Innenstadt in einen bunten Frühlingsmarkt für Jung und Alt - auch in diesem Jahr. Die Besucher von nah und fern ließen sich nicht vom kühlen Wetter abhalten und genossen die bunte Vielfalt.

Moderatorin Claudia Flemming und Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen e.V., eröffneten gemeinsam mit der neuen - mittlerweile achten - Blumenkönigin Alina I, die Wegwarte sowie dem neuen Oberbürgermeister Jan Rothenbacher auf der Hallhof-Bühne „Memmingen blüht 2023“. Gut gelaunt präsentierten sie das bevorstehende, abwechslungsreiche Programm, dazu gab es Tanzvorführungen der Dancing School Tosca unter der Leitung von Patrick Hähnle zu sehen. Daneben erfreute das Tanztheater „Orchidee“ unter der Leitung von Raissa Schmidberger und Nathalie Beij die Zuschauer. Dudelsackspieler begeisterten mit Stücken aus dem schottischen Hochland.



Aber auch in der Innenstadt gab es – wie immer – ein reichhaltiges Programm zu bestaunen. Lokale Autohäuser stellten zwischen Hallhof und Schweizerberg ihre neuesten Fahrzeugmodelle aus, Blumenhändler boten ihre schönsten Blumen und Blumenarrangements an. Der Bio-, Bauern- und Handwerkermarkt mit heimischen Produkten, frühlingshafte Angebote in und vor den Geschäften mit vielen Geschenkideen rund um den Muttertag sowie ein umfangreiches Showprogramm auf den verschiedenen Plätzen und Bühnen sorgten für allerlei Kurzweil. Die gesamte Innenstadt zwischen den Bühnen am Schrannenplatz, Westertorplatz und im Hallhof war mit zahlreichen Ständen belegt.

