Startschuss für Memminger Stadtradeln gefallen

Freuen sich auf das erneute Stadt- und Schulradeln in Memmingen (v.l.): Radverkehrsbeauftragter der Stadt Memmingen, Urs Keil, Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger und die Leiterin des Stadtmarketings, Alexandra Hartge. © V. Weyrauch/ Pressestelle Stadt Memmingen

Memmingen - Auch in diesem Jahr nimmt die Stadt Memmingen wieder am Stadtradeln teil.

Bereits zum fünften Mal sind sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Schulen aufgerufen, statt mit dem Auto zu fahren, in die Pedale zu treten. Im Zeitraum vom 21. Juni bis 11. Juli läuft die Kampagne. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher eröffnete das Stadt- und das Schulradeln offiziell auf dem Marktplatz und dankte allen Anwesenden: „Mit ihrer Teilnahme setzen Sie ein aktives Zeichen für mehr Klimaschutz, verbessern nebenbei auch noch Ihre eigene Lebensqualität und die unserer schönen Stadt und fördern den Radverkehr. Herzlichen Dank dafür und eine allzeit gute Fahrt.“

Auch der Ehrenpräsident des Europäischen Radfahrverbandes ECF Manfred Neun freute sich über die wieder einmal rege Teilnahme. „Es freut mich, dass das Stadt- und das Schulradeln sich in den letzten Jahren so gut in Memmingen etabliert hat. Natürlich sind alle herzlich eingeladen, an den jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr angebotenen geführten Radtouren des ADFC teilzunehmen.“ Treffpunkt für die zwei Tourengruppen und die drei Mountainbike-Gruppen ist jeweils auf dem Memminger Marktplatz.

Startschuss für Memminger Stadtradeln - Stadt nimmt seit 2019 teil

Auf Initiative der Leiterin des Stadtmarketings Alexandra Hartge und des Radverkehrsbeauftragten der Stadt Memmingen Urs Keil nahm Memmingen 2019 zum ersten Mal am Stadtradeln und 2021 am Schulradeln teil.

Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums vom 21. Juni bis 11. Juli können die Radelnden die klimafreundlich zurückgelegten Kilometer über den sogenannten Online-Radelkalender eintragen. Die Ergebnisse werden auf der Stadtradeln-Internetseite veröffentlicht, sodass sowohl bundesweite Vergleiche zwischen den Kommunen als auch Teamvergleiche innerhalb Memmingens möglich sind. Die Leistungen der einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit Ausnahme der Stadtradeln-Stars, werden jedoch nicht öffentlich dargestellt. Als besondere Anerkennung des Engagements veranstaltet die Stadt Memmingen auch in diesem Jahr wieder eine Verlosung mit zahlreichen Preisen. Gewinnen können alle, die im Aktionszeitraum: als Team mehr als 500 km und als Einzelperson mehr als 100 km erradelten. Zudem erhält die Schule mit den meisten Kilometern ebenfalls einen Sonderpreis. Mitmachen können alle, die in der Stadt Memmingen wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Für das Stadt- und auch das Schulradeln kann man sich jederzeit noch anmelden (www.stadtradeln.de).

Programm zur Eröffnung

Musikalisch wurde die Veranstaltung durch den Spielmannszug der Memminger Feuerwehr gerahmt. Vor der offiziellen Eröffnung durch das Stadtoberhaupt gab es auf dem Marktplatz bereits Programm. Hier war neben dem Klimainitiative Memmingen e.V., dem Tourist Information Mobil, Fahrradberatungs- und -reparaturständen wie Cube Store Memmingen by Lucky Bike und BikeOnic Store Memmingen auch die Memminger Polizeiinspektion mit einem Mobil zum Thema Radfahren vertreten.

Urs Keil ist der Ansprechpartner für alle, die Fragen rund um das Stadtradeln und das Thema Fahrrad haben. Organisiert wird das Stadtradeln zusammen mit dem Stadtmarketing.

Stadtradeln ist eine Kampagne des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Als Wettbewerb konzipiert soll die Aktion das Thema Fahrrad mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken und auf die Vorteile nachhaltiger Mobilität aufmerksam machen.

Schulradeln findet zeitgleich statt

Als „Wettbewerb im Wettbewerb“ findet zeitgleich das Schulradeln statt. Die teilnehmenden Schulen treten hierbei als Teams gegeneinander an, auch einzelne Klassen ab der fünften Jahrgangsstufe können sich anmelden. In den Kategorien „Schule mit den meisten Fahrradkilometern absolut“, „Schule mit den meisten Fahrradkilometern pro Teilnehmer“ und „Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden“ können sich Schulen mit vollem Körpereinsatz zum bayerischen Schulradeln-Gewinner radeln. Zudem gibt es einen tollen Nebeneffekt: Alle während des Schulradelns gesammelten Fahrradkilometer werden zugleich dem örtlichen Stadtradeln-Kilometerstand zugerechnet. Teilnehmende Schulen tragen somit tatkräftig zu einem guten Ergebnis beim Stadtradeln in Memmingen bei. Schülerinnen und Schüler, Lehrerkräfte und Eltern können sich unter www.schulradeln-bayern.de anmelden.

Das Schulradeln wurde gemeinsam von der Gesellschaft für integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement (ivm) und dem Klima-Bündnis 2015 ins Leben gerufen. Seitdem findet der Sonderwettbewerb jährlich statt. Der Wettbewerb wurde als Baustein des Projektes Schülerradroutennetz Frankfurt RheinMain durch das (damalige) Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans von 2013 bis 2016 gefördert und wird seitdem von der ivm gemeinsam mit dem Klima-Bündnis im Rahmen von Besser zur Schule, dem Programm zur Förderung des schulischen Mobilitätsmanagements in Hessen, betrieben. Seitdem zieht der Wettbewerb immer größere Kreise und findet inzwischen in acht Bundesländern statt.