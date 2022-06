Projekt „Insektenfreundliches Günztal“: Wie man Grünland insektenschonend bewirtschaftet

Grünland insektenschonend bewirtschaften, bedeutet unter anderem mit dem Doppelmesser-Mähwerk zu mähen und ungemähte Bereiche der Wiese für Insekten stehen zu lassen. © Privat

Ottobeuren - Im Projekt „Insektenfreundliches Günztal“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt der Stiftung Kulturlandschaft Günztal können Landwirt/innen erfahren, wie sie mit einfachen Mitteln die Überlebenschancen der Insekten im Grünland verbessern können. Das teilt die Stiftung Kulturlandschaft Günztal in einer Pressemeldung mit.

Die Anzahl der Insekten und ihr Artenreichtum nehmen stetig ab. Das belegen Rote Listen, verschiedene Langzeituntersuchungen und internationale Studien. Gemeinsam mit Landwirten der Region möchte die Stiftung Kulturlandschaft Günztal daher die Grünlandwirtschaft insekten-schonender gestalten. Denn: „Grünland ist ein wichtiger Lebensraum für die heimische Insektenvielfalt.“ Dafür unterstützt die Stiftung interessierte Landwirt/innen bei den ersten Schritten: vom Ausprobieren insektenschonender Doppelmessermähwerke über eine unverbindliche Beratung bis zum Förderprogramm. Das gesamte Angebot ist kostenfrei und bietet aktuelles Wissen zu den wichtigsten Maßnahmen im Insektenschutz.



Häufiges Mähen wird für Insekten zur Belastungsprobe

Viele Insektenarten nutzen das Grünland, um nach Nahrung zu suchen, Nistmaterialien zu sammeln, sich vor Fressfeinden zu verstecken oder in Stängeln und Blättern zu überwintern. Das häufige Mähen wird für die Insekten jedoch zur Belastungsprobe. Bei jedem Mähvorgang werden so neun bis 60 Prozent der Heuschrecken verletzt oder getötet. Daher sei es wichtig, ein besonders schonendes Mähwerk einzusetzen, das Doppelmessermähwerk. Es funktioniert anders als herkömmliche Scheiben- oder Trommelmähwerke: Statt rotierender Messer, die einen Luftsog erzeugen und die Insekten in die Messer ziehen, schneidet das Doppelmessermähwerk den Wiesenaufwuchs wie mit einer Schere. Die Insekten fallen mit dem Mahdgut größtenteils unbeschadet nach hinten. Ein positiver Nebeneffekt: Durch den fehlenden Luftsog wird gleichzeitig auch der Futterverschmutzung vorgebeugt.



Nicht die komplette Wiese mähen: Altgrasstreifen als Rückzugsort stehen lassen

Neben der direkten Gefahr durch das Mähen stellt die nachfolgende Erntekette ein weiteres Risiko für die Wiesenbewohner dar. Nach der Mahd werden verschiedene Geräte eingesetzt, um das Mahdgut zu trocknen und abzutransportieren. Aus Sicht der Insekten verändert sich damit ihr Lebensraum radikal. Um ihnen nach der überstandenen Mahd einen Rückzugsort zu bieten, empfiehlt der Landwirtschaftsberater Stefan Schütz von der Stiftung, einzelne Bereiche der Wiese nicht mitzumähen. In diesen sogenannten Altgrasstreifen, die innerhalb oder auch am Rand der Wiesen liegen können, kann so ein Teil der Insekten seinen Lebenszyklus abschließen.



Als Vorbild die Herausforderungen unserer Zeit mitgestalten: Beratungsangebot für Landwirte

Mit dem Projekt möchte die Stiftung Landwirt/innen dazu einladen, die verschiedenen Methoden auszuprobieren und als Vorbild die Herausforderungen unserer Zeit mitzugestalten. „Der Schutz der Insekten ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die uns alle betrifft“, so die Initiatoren. Indem Landwirte ihre Grünlandflächen insektenschonend bewirtschaften, leisten sie dazu einen wichtigen Beitrag. Ein modellhaftes Förderprogramm kommt für die zusätzlichen Kosten bei der Bewirtschaftung auf und honoriert Landwirte für ihr Engagement. Für ein unverbindliches Beratungsgespräch oder eine kostenfreie Vorführung der Doppelmessermähwerke auf dem eigenen Betrieb, können Interessierte Kontakt mit Stefan Schütz unter Telefon 0171/22 44 982 als Ansprechpartner der Stiftung aufnehmen.

(MK)