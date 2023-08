Supermarkt-“Ratschkasse“ in Buxheim wird bis Jahresende verlängert

Teilen

Die Supermarkt-“Ratschkasse“ gegen Einsamkeit in Buxheim wird bis zum Jahresende verlängert. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Anna Bizoń

Buxheim – Die Supermarkt-“Ratschkasse“ gegen Einsamkeit in Buxheim wird bis zum Jahresende verlängert.

Darauf hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek hingewiesen. „Mit unserem diesjährigen Präventionsschwerpunkt ‚Licht an. Damit Einsamkeit nicht krank macht.‘ haben wir zahlreiche Projekte angestoßen, um einsame Menschen gezielt zu unterstützen. Dazu gehört auch die ‚Ratschkasse‘ im Supermarkt in Buxheim. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen, wie ich aus dem Buxheimer Supermarkt immer wieder höre. Deshalb haben wir die Unterstützung der ‚Ratschkasse‘ gerne bis zum 31. Dezember verlängert.“

Der Minister erläuterte weiter: „Es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen und denen jemand zum Reden fehlt. Der Supermarkt ist ein Ort der sozialen Begegnung. An der ‚Ratschkasse‘ können sich Bürgerinnen und Bürger beim Bezahlen in aller Ruhe mit den Angestellten oder untereinander unterhalten – und mehr als nur Geld und Quittung austauschen. Was im hektischen Einkaufsalltag oft stört, ist hier ausdrücklich erwünscht.“

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!