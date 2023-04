SV Amendingen: Spatenstich für neues Vereinsheim erfolgt

Von: Tom Otto

Neben der Gaststätte des SV Amendingen klafft derzeit ein über 600 Quadratmeter großes Loch in der Erde. Dort wird der Neubau des Vereinsheims entstehen. © Tom Otto

Memmingen/Amendingen – Es ist zwar nicht das klassische Geburtstagsgeschenk, das der Sportverein Amendingen (SVA) bekommt, aber einen besseren Zeitpunkt hätten die Verantwortlichen dafür kaum finden können: Fast zeitgleich zur großen 100-Jahr-Feier des SV Amendingen im Herbst wird das neue Vereinsheim samt Gymnastikhalle fertig gestellt sein. In der vergangenen Woche lud der Vorstand Vertreter der Stadt und der Öffentlichkeit zum Spatenstich ein. Zu dem insgesamt etwa 1,4 Millionen Euro teuren Vorhaben wird die Stadt Memmingen inklusive Zuschüsse anderer Institutionen 600.000 Euro beisteuern.

Vor etwa drei Jahren begann „die unendliche Geschichte“, wie Vorstand Alex Schraut die Planungen zu dem schon länger überfälligen Neubau nannte. Die Umkleideräume und die Toiletten aus den 90er Jahren entsprachen längst nicht mehr den hygienischen und energetischen Vorgaben, die optimistischen Schätzungen der dafür erforderlichen Sanierungsaufwendungen beliefen sich schon auf mehrere Hunderttausend Euro. Da der drittgrößte Verein im Unterallgäu mit seinen gut 1.600 Mitgliedern jedoch ohnehin schon „aus allen Nähten platzt“ und eine zusätzliche Gymnastikhalle gebraucht wurde, fiel die Entscheidung zu einem nur unwesentlich teureren Neubau. Ein „Draufsatteln“ auf die alte Bestandssubstanz verbot sich durch statische Probleme. Die Konstruktion eines Kooperationsprojekts in Erbbauchrecht mit der Stadt Memmingen ermöglichte nun auch eine Finanzierung, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Die Sportanlagen und die neue Halle werden nicht nur von den vielen Abteilungen des SVA sondern auch von der nahe gelegenen Grund- und Mittelschule Amendingen genutzt.

Fertigstellung zur 100-Jahr-Feier: Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (links) dankte SVA-Vorstand Alex Schraut für das Engagement von Verein und Vorstand, dass noch im Jubiläumsjahr des SVA das neue Vereinsheim samt Gymnastikhalle fertig wird. © Tom Otto

Aktuell kündigen ein Baukran und Bagger schon von weitem das Bauprojekt an. Neben dem alten Vereinsheim samt Gaststätte, das erhalten bleibt, klafft ein großes Loch im Gelände. Das Wasser, das darin steht, ließ den klassischen symbolischen Spatenstich auch mit Gummistiefeln nicht zu. Es verlangte auch eine weitere letzte Änderung der Pläne, da die Bodenstruktur und der Grundwasserstand die ursprünglichen Pläne nicht zuließen. Die Tektur des neuen Gebäudes wird nun etwa eineinhalb Meter höher ausfallen, da nicht so tief wie vorgesehen gebaut werden kann. Noch im April soll die Grundplatte für das 600 Quadratmeter große Untergeschoss mit den Umkleideräumen und Toiletten in die Baugrube gelegt werden. Im Obergeschoss entstehen später neben der 120 Quadratmeter großen Gymnastikhalle noch Geschäfts- und Lagerräume für den Verein.

Der SV Amendingen beheimatet aktuell 11 verschiedene Sportarten mit eigenen Abteilungen. Neben den klassischen Sparten wie Fußball, Tennis, Faustball, Badminton, Schwimmen, Ski, Kanu und Floorball wird auch Herzsport sowie Fitness und Bewegung angeboten. Seit 1. März diesen Jahres gibt es auch eine neue Dart-Abteilung im Kellergeschoss unter der Gastwirtschaft. Mit den neuen Räumen und der zusätzlichen Halle bildet der SVA auch für die künftige Ganztagsbetreuung der Grundschule nebenan ein wichtiges Element. Ab 2026 haben die Eltern einen rechtlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung ihrer Grundschulkinder, das wird die schulische Nachmittagsbelegung in den Sportanlagen des SVA deutlich verstärken.

Das Projekt soll im Oktober des Jahres fertig gestellt sein, „leider erst etwa drei bis vier Wochen nach unserem großen Jubiläumsfest im September“, wie Vorstand Alex Schraut bedauerte. Für Oberbürgermeister Jan Rothenbacher ist das neue Bauwerk „sehr wichtig, es zeigt auch, dass die Vereine in Memmingen gute Arbeit leisten können“.

